Guillermo Francos no irá este miércoles al Senado y piden su renuncia: "Le quedó grande el cargo"

"Si no está dispuesto a rendir cuentas y sale corriendo del recinto cuando le dicen la verdad en la cara, entonces que dé un paso al costado y se vaya a su casa. Le quedó muy grande el cargo de jefe de Gabinete", afirmó López.

CRUCE SENADORA TDF FRANCOS

La senadora fueguina cuestionó las declaraciones en las que Francos calificó a los informes de gestión ante el Congreso como "una pérdida de tiempo", y sentenció: "Para los libertarios, o los traidores como Francos, rendir cuentas al Congreso es una pérdida de tiempo, porque la democracia es una molestia".

"El jefe de Gabinete desde los medios nos dice a los senadores y senadoras que cumplir con la Constitución es una pérdida de tiempo. Además de mentiroso es un irrespetuoso. Hace dos años que no tenemos Presupuesto porque el Congreso les parece un trámite innecesario", remarcó la legisladora, y añadió: "Si el Congreso les parece un trámite innecesario, entonces lo que me queda grande a mí no es la banca. Lo que le queda grande a Francos es el cargo de jefe de Gabinete".

La representante fueguina reafirmó su decisión de no retractarse por haber llamado "mentiroso" al funcionario nacional. "Le repito lo que le dije la semana pasada cuando salió corriendo del recinto: me voy a retractar únicamente cuando el presidente Milei haga lo mismo y deje de faltarle el respeto a Tierra del Fuego y a todos los argentinos", enfatizó.

A su vez, López lamentó el faltazo de Francos al Senado porque "me hubiera permitido decirle en la cara que le quedó grande el Informe de Gestión".

"Tan grande le quedó, que en un momento llegó a decir que los argentinos vamos hacia un 'futuro de pobreza'. ¿Qué clase de jefe de Gabinete dice eso con tanta naturalidad?", se preguntó. "Le quedó grande tener que responder por una gestión que ajusta a los jubilados, a los discapacitados y a los trabajadores, que entrega nuestra soberanía y, sobre todo, que le miente a los fueguinos y fueguinas", insistió.

López también cuestionó las acusaciones de Francos, quien la calificó de "violenta" por sus críticas en el recinto. "Violento es que los jubilados tengan que elegir entre comer, medicarse o prender la estufa porque hace 10 grados bajo cero en Tierra del Fuego. Violento es aplicarles la motosierra a los discapacitados, a la salud, a la cultura, a la educación, a la ciencia. Violento es que el presidente al que Francos responde nos llame ratas, delincuentes, imbéciles, degenerados y mandriles", enumeró. “Violento es que Milei llame ‘pedófilos’ a los homosexuales y que Francos pida que se queden ‘de la casa para adentro”, recordó.