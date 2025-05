La furia de Lionel Messi con los árbitros tras una nueva caída de Inter Miami

"Una jugada rara. Un jugador de ellos le da el pase al arquero y el referí, él mismo me dijo, no sabía la regla. Que no le había parecido eso, que no lo entendía. De ahí vino un pelotazo y el gol", comenzó indicando Messi.

"Hay veces que hay errores puntuales, como el partido pasado, no son excusas pero siempre pasa algo con los árbitros, algunas jugadas puntuales", manifestó la Pulga en diálogo con un cronista deportivo. Y agregó: "La MLS tendría que mirar un poco más el tema".

Leo Messi disparó contra el arbitraje luego de perder por goleada el clásico ante Orlando City



El difícil presente de Inter Miami en la MLS

Con Javier Mascherano al mando, el presente del equipo muestra una racha negativa de cinco derrotas en los últimos siete encuentros. Esto los ha relegado al sexto lugar de la Conferencia Este con 22 puntos, a siete de distancia de los líderes FC Cincinnati y Philadelphia Union, aunque con un partido menos jugado.

En la lucha por el título, los siete primeros clasificados acceden directamente a los playoffs, mientras que el octavo y noveno buscarán su lugar en un repechaje. Claramente, este momento contrasta con la campaña anterior, donde, bajo la dirección de Gerardo Martino, Inter Miami dominó la fase regular, solo para caer sorpresivamente en la primera ronda de la postemporada.