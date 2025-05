La amenaza de Javier Milei al PRO: "No me vengan a psicopatear que me pongo yo más psicópata"

"Yo le diría... le hago una propuesta... Javier yo dejo de llorar por las maldades y perversiones de tu entorno si vos dejas de llorar por las cosas que dicen los periodistas y los economistas", le respondió anoche en diálogo con TN el líder del PRO en su primer intento por comenzar a ponerle un límite a los ataques de Milei de modo de contener lo que teme pueda ocurrir en las próximas semanas: un éxodo de dirigentes de su partido hacia las filas libertarias.

milei laje

Esta mañana Milei respondió con una nueva amenaza.

En diálogo con Antonio Laje, Milei se refirió a las que aseguró, fueron perversiones del PRO. "Fijense lo que han hecho con el caso Ficha Limpia, una mentira enorme. Con muchos periodistas cómplices", disparó.

Y siguió: "Perdemos la votación (en el Senado), y era un proyecto al que la había dado yo la puntada final, era un proyecto por el bronce, algo por lo que yo trabajo constantemente.

"Así que acomodemos los tanto, ¿de qué perversiones hablamos? Porque las perversiones vinieron de ese lado", acusó y lanzó lo que fue interpretado como una amenaza además de una confesión: "que no me vengan a psicopatear, porque si no me pongo yo más psicópata aunque ellos sean los reyes del psicopateo".