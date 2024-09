Una diputada de la UCR cuestionó la presidencia de Rodrigo de Loredo: qué dijo Carla Carrizo

Y agregó: "No me gusta lo que han dicho Cristina Kirchner ni algunos colegas de Unión por la Patria. Sí es un hecho que éticamente hay que penalizar".

"Nuestro bloque de Diputados tiene que tener una discusión sobre esto, porque la política se denigró por esto", aseguró la legisladora, y señaló: "Si quieren irse porque necesitan hacer carrera política con más autonomía, que lo hagan. Si todo es toma y daca por territorios provinciales, no hay país".

En cuanto a la presidencia de Rodrigo de Loredo, Carla Carrizo expresó: "Su modalidad de gestión de la presidencia del bloque está en discusión. Si esto ocurrió es porque alguien no logró concentrar la acción colectiva".

"Está pésimo lo que hicieron estos cinco diputados, no lo vimos solo los radicales. Toda la sociedad lo vio", afirmó.

Asimismo, comentó: "De Loredo tiene condiciones, pero hay que dejar de pensar tanto en la supervivencia del 2025 en las provincias y pensar el bloque a nivel nacional".

"Tenemos que construir un país y para eso necesitamos buscar los aliados que hablen un lenguaje parecido. Los jubilados no son un capricho, las universidades no son un capricho. Sino vamos a tener un Congreso gobernado por decretos y vetos", manifestó.

Rodrigo de Loredo dijo que la UCR tiene que ser "oficialista del cambio"

El jefe del bloque Evolución-UCR, Rodrigo de Loredo, habló tras la polémica por los diputados de su partido que apoyaron el veto presidencia a la nueva Ley de movilidad jubilatoria, que habían apoyado en una primera instancia y consideró que los radicales tienen que ser “oficialistas del cambio”.

"No lo tomé bien y trabajé para que no sucediera. No estoy de acuerdo con reacciones en el extremo porque cae en contradicciones porque los mismos tuvieron anteriormente comportamientos indisciplinados del bloque”, expresó al referirse al cambio de postura de 5 diputados de su bloque.

Además, el dirigente cordobés consideró que lo que no puede pasar nunca es tener trato con el peronismo y sostuvo que eso “sería gravísimo” porque no es la idiosincrasia del radicalismo, que según él deben ser “los oficialistas y la agenda del cambio”.

En este contexto, Rodrigo de Loredo apuntó contra su compañero de partido Martín Lousteau: “Tengo una mirada crítica y la conducción del radicalismo no la está sabiendo administrar. No me engancho en peleas personales. Lousteau actúa con honestidad intelectual de lo que él piensa”, disparó en diálogo con Radio Rivadavia.

"La agenda desregulatoria de Sturzenegger la acompaño de punta a punta. El planteo económico del gobierno es un absoluto acierto. La baja inflacionaria es necesaria para cualquier proyecto futuro que se espera", remarcó más oficialista que nunca.