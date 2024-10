Viviana Canosa arremetió contra Karina Milei y las redes explotaron: ¿qué dijo?

"Es pésima oradora, habla muy mal, no sabe leer de corrido. Dudo que pueda comprender un texto. Si Karina Milei es el cerebro de este gobierno, estamos al borde del ACV", afirmó, antes de presentar un fragmento del discurso de la hermana del Presidente en Parque Lezama.

Citando parte del mensaje, Viviana Canosa repitió: “Bueno, nos vamos a tomar la antorcha de la libertad, aunque creo que se tomaron otras cositas ese fin de semana”.

"Pensaba mientras lo veía y mientras me angustiaba, porque vivo en este país: ¡Qué papelón! Como diría (Pablo) Neruda, me gusta cuando callas, porque estás como ausente. Impresentable", disparó.

canosa contra karina milei

Siguiendo su alocución, enfatizó: "No paraba de furciar, de equivocarse, su oratoria me hizo acordar a Carlos Monzón. Ahora entendemos por qué vendía tortas y no era la CEO de una compañía. Estaba más cómoda jugando con su perro en lo de Guido Kaczka... por lo menos ahí hablaba de corrido".

"Su voz era una mezcla irritante de Isabelita con Zulma Lobato, y su look estaba entre Claudio Paul Caniggia y el Pájaro de Vilma Palma. Por qué nos gobierna esta señora, que no sabe hablar y que viene de decorar tortas. Somos un rebaño de pelotudos, es todo muy decadente y cuando pensás que no puede haber más decadencia... te aparece Karina Milei", manifestó.

Por último, la periodista expresó: "Venden que los hermanitos Milei y Santiago Caputo son el 'triángulo de hierro', pero se parecen mucho más a 'Los tres Chiflados'".