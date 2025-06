Viviana Canosa ya tendría reemplazo en El Trece: quién es la famosa figura

El rating no fue su principal problema, ya que si bien no alcanzó cifras destacadas, su promedio no era considerado alarmante. Sin embargo, la situación se complicó tras una serie de denuncias que Canosa realizó tanto en medios como en la Justicia, señalando a figuras como Lizy Tagliani, lo que habría tensado aún más su relación con el canal.

Según reveló Dente, ya hay indicios concretos de que su programa será reemplazado. “Nosotros tenemos un documento que dice que en la grilla de julio ya no figura el programa de Viviana y el que desembarca es Guido Kaczka con un programa de entretenimiento”, sostuvo el periodista. En paralelo, también se barajan más cambios para las tardes de eltrece: Homero Pettinato se sumaría con Reacción en cadena, y Mario Pergolini ocuparía el lugar que deja libre Kaczka con un nuevo formato.

Mientras tanto, el canal opta por no emitir declaraciones. No obstante, versiones indican que ya hubo contacto entre las autoridades y la productora de Canosa para confirmar que el ciclo continuará sin ella. “Estamos a 12 de junio, comuniquen a la gente”, lanzó Dente con ironía, marcando el tono de la tensión que se vive puertas adentro.

Por el momento, Viviana no confirmó su desvinculación, aunque dejó entrever su malestar y sensación de falta de respaldo. Si bien no descarta el desenlace, tampoco parece sorprenderse. Habrá que esperar su regreso al aire para ver si finalmente hay alguna definición.