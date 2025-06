La advertencia de Florencia Peña a Viviana Canosa: "Juicio en su contra"

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, indicó que “me dolió muchísimo, demasiado, fue horrible, y fue inmerecido”. Al tiempo que aclaró que una vez que se caiga el caso por falta de pruebas y consistencia, no se quedará de brazos cruzados: “cuando se caiga el caso empiezo con el juicio en su contra”.

“Nos dolió a todos, porque siempre estamos del lado de la verdad absoluta. Pero lo más doloroso es que no hay consecuencias. Esa señora sigue sentada en un programa de televisión y no recibió ninguna consecuencia, nadie le dice ‘che, hay un límite en el periodismo’. La Justicia recibió una declaración en potencial y después la filtró a la prensa”, expresó.

Y cerró: “Todo el tiempo vuelve el secreto de sumario, porque evidentemente les da vergüenza, porque hay una causa sin víctima y sin pruebas, es demasiado. Horrible e inmerecido total para todos los que hemos sido dañados con esto”.

Beto Casella destrozó a Viviana Canosa: "Tiene un estado emocional complicadito"

Beto Casella fue contundente. Luego de que Viviana Canosa se ausentara de la mediación judicial con Lizy Tagliani por una denuncia de calumnias e injurias, el conductor de Bendita habló sin vueltas sobre la actitud de su colega. En una declaración filosa, cuestionó tanto el proceder legal como el estado emocional de la periodista.

“En un país justo, una persona como Canosa tendría que dar explicaciones por todas las barbaridades que dijo de un montón de gente gratuitamente”, lanzó Beto en su programa. La denuncia de Lizy se originó luego de que Canosa la acusara públicamente de haberle robado en su propia casa, lo que generó una ola de repudio.

A la audiencia conciliatoria solo asistió el abogado de Canosa, Juan Manuel Dragani, por videollamada, y aseguró que su clienta no tiene intenciones de retractarse.

Casella no ocultó su indignación por este comportamiento: “Si vos hacés catarsis nerviosa porque te vino abajo de 2,5 el número (de rating), después lo tenés que afrontar en la Justicia o cara a cara”. Además, recordó que Canosa no solo apuntó contra Lizy Tagliani y Costa, sino que luego “ensució a un montón de otra gente” en una especie de espiral descontrolado de declaraciones públicas sin pruebas.

El conductor también analizó el comportamiento profesional de Canosa en los últimos años y fue letal: “Ha boicoteado sistemáticamente todos los laburos que le dieron. Habló mal de las personas que la empleaban, coqueteó con presidentes y luego los denostó, y repitió el mismo patrón una y otra vez”.

Para Beto, esa forma de actuar no solo muestra una falta de responsabilidad, sino también una inestabilidad emocional profunda: “Parece una persona absolutamente inestable de carácter, inestable anímicamente”. A pesar de sus fuertes críticas, expresó un deseo ambiguo: “Yo le deseo que tenga mucho trabajo porque entiendo que es madre. Pero si boicoteás tanto los laburos que te dan, da la sensación de que no necesitás la plata o no te importa el trabajo”.

Finalmente, cerró su descargo con una frase demoledora: “Ha sido una dilapidadora serial de oportunidades en los últimos años”. Así, dejó en claro que, más allá del enfrentamiento puntual con Tagliani, la figura de Viviana atraviesa un momento de gran cuestionamiento dentro del ambiente televisivo.