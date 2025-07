Yamandú Orsi, antes de la Cumbre del Mercosur: "No he pensado en ir a visitarla a Cristina Kirchner"

Respecto a su opinión sobre el fallo de la Justicia argentina contra la exmandataria, el uruguayo optó por la cautela. "No me puedo inmiscuir, no es conveniente, no ayuda a nadie que yo me meta en temas de otros países", señaló.

Sin embargo, el presidente uruguayo aprovechó la oportunidad para advertir sobre una tendencia preocupante en América Latina: la "judicialización de la política" y la "politización de la Justicia".

yamandu

De esta manera, Orsi enfatizó sobre la necesidad de prestar atención al "cuidado de las instituciones" para evitar "la pérdida de un sector político o de otro hacia instituciones que son fundamentales para la democracia". Su comentario subraya una preocupación regional más amplia sobre el rol del poder judicial en los asuntos políticos.

NOTA EN DESARROLLO