Marcela Pagano apuntó contra Lilia Lemoine: "No está en uso de sus facultades"

"Había temas importantes como salud mental, retenciones, financiamiento pyme. Me parece que los diputados estamos para trabajar, para eso cobramos una dieta. Doy quórum porque esos temas urgen ser discutidos en comisiones. Nos pagan para trabajar, y las comisiones están paralizadas", resaltó.

Consultada sobre los dichos de Lemoine, Pagano disparó: "No está en pleno uso de sus facultades. La tomo como tal, está en la fase de excitación de un brote. La está usando gente que está ejerciendo el poder".

Más allá de aclarar que sigue alineada con las ideas de Javier Milei, se distanció de su estilo: "No abono la violencia y no me gustan los insultos. Que el Presidente haga lo que considere que tiene que hacer y que se haga cargo".

Marcela Pagano dio quórum y Lilia Lemoine la acusó de querer "voltear" al Gobierno

La Cámara de Diputados pudo sesionar este miércoles luego de que la oposición lograra el quórum gracias la sorpresiva presencia de la diputada de La Libertad Avanza, Marcela Pagano. Fue Lilia Lemoine la primera en salirle al cruce y acusarla de querer “voltear” al gobierno de Javier Milei.

"¿Que carajos hacés @Marcelampagano dando quórum con los Kirchneristas y los opositores al gobierno?", apuntó un usuario de la red social X afín al Presidente. Lemoine respondió rápidamente y sumó así un nuevo capítulo a la eterna pelea entre las diputadas.

“Se llama ‘blanqueo’”, expuso Lemoine sobre la actitud de Pagano de ayudar a la oposición a lograr el quorum.

Más tarde más tarde, Lemoine acusó directamente a la diputada de unirse a la sesión “para voltear” al presidente Milei: “Para para pará... ¿Vos me decís qué los diputados que responden a Frigerio, el mismo que le pasaba plata al Presto y Danann y la diputada Pagano (Bindi) acaban de dar quórum en una sesión para voltear al Presidente? ¿Por qué no se arman un bloque junto con los K que se llame "Unión Pro Los Chorros"?”, lanzó furiosa con el accionar de la diputada.

Lo cierto es que Pagano bajó al recinto minutos antes de las 12.20 y se sentó en su banca con mate y termo en mano. Para ese momento había solo 79 legisladores. Poco después se llegó a la totalidad necesaria para comenzar la sesión.

La pelea entre ambas no es nueva: Lemoine acusó varias veces a su colega de no estar alineada con los intereses de La Libertad Avanza y de jugar para la oposición. Incluso, ayer mismo acusó a Pagano de tener vínculos con Venezuela, Rusia e Irán.

"Hay gente que está oficialmente (en La Libertad Avanza), pero sabemos que en el fondo no lo está. Como Pagano. No lo confiesa, pero ya ha demostrado estar del otro lado", sentenció Lemoine en una entrevista a Infobae.

Dejó en claro que "no se trata de un enfrentamiento personal ni de una pelea de minitas”, sino que todo surgió luego de que Pagano insistiera en formar parte de la Comisión de Juicio Político contra Milei.

Para Lilia, Pagano no puede confesar abiertamente cuáles son sus intenciones: “Ella no puede decir la verdad, pero en parte salió a la luz porque está en pareja con Franco Bindi, un operador del SEBIN (servicio de inteligencia del régimen de Nicolás Maduro), dueño de ExtraTV, que ahora tiene un testaferro, y hace negocios con Rusia, con Irán, con Bolivia y con Venezuela. Socios de él han estado relacionados, obrando con Irán", acusó Lemoine.

Y lanzó: “¿Se imaginan que yo salga como ella a decir, que soy la diputada más leal con el presidente y de pronto te estás encamando con el kirchnerismo? ¿Vos te imaginás que yo esté trabajando con organismos de inteligencia que son contrarios al rumbo que sigue nuestro país a nivel nacional e internacional? Eso me parece una barbaridad".