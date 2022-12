Camila Salazar le tiró onda a Dibu Martínez: "Si la mujer me lo permite..."

https://twitter.com/salazarcamille/status/1601336700936257536 Miamor me dejas una noche con el #dibu si su mujer me lo permite? ♥ @mela1000 — Camila Salazar (@salazarcamille) December 9, 2022

Pero también hubo críticas a la psicóloga por lo descolocado de su comentario.

"Desubicada, impresentable" o "más regalada no se consigue" fue lo menos que le contestaron a la hermana de Luciana Salazar, pero la joven psicóloga retrucó en algunos otros cometarios cosas como "no te hagas que si la mujer lo permite vos también le entregas".

Emiliano Dibu Martínez está casado con la portuguesa Amanda Mandinha Gama, a quien conoció en Londres cuando él tenía "17 o 18 años" y empezó a frecuentar el restaurante de la familia de ella.

"Mi departamento quedaba al lado del de Emi. Yo caminaba para ir a trabajar y pasaba caminando delante de él, y le pregunté a su amigo: ‘¿Por qué cada vez que me ve baja la cabeza?’ Yo pensaba que era agrandado, porque no te cuesta nada decir ‘hola’. Empezó así, porque yo hablé con su amigo y al final Emi me mandó un mensaje para decir: ‘No soy agrandado, tengo vergüenza'", relató Gama a Telefe.

La timidez fue superada con creces: hoy en día la pareja tiene dos hijos, Santi y Ava, y el arquero del Aston Villa probablemente no esté pensando en las bromas de Twitter sino en la semifinal del Mundial de Qatar 2022 que será este martes contra Croacia.