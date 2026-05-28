Alerta meteorológica preocupa este jueves en el AMBA: qué dice el informe del SMN
La Ciudad de Buenos Aires y alrededores enfrenta otra jornada con una alerta meteorológica por condiciones adversas del clima.
Las condiciones adversas continúan afectando la visibilidad en gran parte de la región central del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente la alerta meteorológica violeta por niebla para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sus alrededores, advirtiendo sobre las complicaciones que este fenómeno genera desde las primeras horas del día.
El aviso oficial emitido por los organismos del clima indica que "se esperan fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social".
La advertencia apunta principalmente a las severas restricciones en la visibilidad horizontal, lo que altera de manera directa el transporte, los accesos a las grandes ciudades y las actividades al aire libre.
Las zonas más afectadas por la niebla
La masa de aire húmedo y los bancos de niebla cubren un amplio territorio del mapa nacional, alcanzando las siguientes regiones:
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Provincia de Buenos Aires: Afecta a casi todo el territorio bonaerense, con la única excepción de la zona oeste de la provincia.
Entre Ríos: Se registran complicaciones severas en todo el sector sur provincial.
Santa Fe: El fenómeno impacta con fuerza en las localidades del sur santafesino.
Alerta meteorológica: recomendaciones para circular de forma segura
Ante la persistencia de la alerta violeta, las autoridades de seguridad vial renovaron los consejos para los conductores que deben transitar por autopistas, accesos y rutas de las zonas afectadas:
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Reducir la velocidad y mantener una distancia de frenado mucho mayor respecto al vehículo que antecede.
Encender las luces bajas y los faros antiniebla (nunca utilizar las luces altas, ya que el reflejo en las gotas de suspensión empeora la visibilidad).
Evitar detenerse sobre la banquina; si la visibilidad es nula, se debe buscar un lugar seguro como una estación de servicio o parador fuera de la traza vial.
Mantener los parabrisas limpios y usar el desempañador para evitar que la humedad afecte la visión desde el interior del habitáculo.
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