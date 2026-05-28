Tucumán: violó la perimetral y quiso romper el parabrisas del auto en el que iba su expareja

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Tres días después del violento episodio, el agresor fue localizado y detenido este miércoles 27 de mayo. El sospechoso fue identificado como Carlos Luciano Nieva, de 35 años, de la ciudad de Concepción, Tucumán.

Actualmente permanece alojado en una comisaría de Concepción mientras avanza la investigación sobre su responsabilidad en los reiterados hechos de violencia denunciados.

La víctima ya había denunciado al hombre y contaba con una restricción perimetral vigente

En febrero de este año, Micaela Calderón radicó una denuncia formal. Hubo allanamientos en los que se secuestraron celulares y el vehículo que utilizaba el acusado. La Justicia dictó una restricción de acercamiento, pero Nievas la habría incumplido en reiteradas oportunidades.

Según la denuncia, el detenido mantuvo una relación con Micaela Calderón cuando ella tenía 16 años, informó Noticias Tucumán. Estuvieron sin contacto durante años, pero el hombre reapareció hace aproximadamente dos años y comenzó a acosarla. Conocía sus movimientos cotidianos, aparecía en los lugares que ella frecuentaba y la contactaba a través de perfiles falsos y distintos números de teléfono. Lo que al principio eran mensajes aislados se fue transformando en amenazas de muerte y episodios de violencia cada vez más frecuentes.