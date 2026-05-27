Tragedia en Aeroparque: cómo fue el accidente en el que murió un empleado y otro resultó herido

Debido a las dimensiones reducidas del cuarto técnico, ambos hombres quedaron atrapados en el interior del habitáculo en medio de la descompresión. Cuando el personal de emergencias médicas de Aeroparque logró ingresar a la sala tras controlar la fuga, constataron el deceso de F. G. y procedieron a evacuar al sobreviviente.

Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) informó durante la tarde que la víctima fatal era un empleado de la empresa Maxiseguridad de apellido Garnica.

El hombre que resultó herido era su compañero de trabajo.

Los pasajeros del Aeroparque Jorge Newbery sólo se enteraron del accidente por el estruendo que produjo el impacto del tablero contra el cilindro -que explotó-, porque la terminal aérea siguió en funcionamiento.

Mientras tanto, la fiscalía comenzó actuar para determinar si se trató de un "accidente laboral derivado de fallas técnicas, errores de procedimiento o factores ambientales", informaron fuentes citadas por TN.

La compañía Maxiseguridad fue contratada por Aeropuertos Argentina para la adquisición y recarga de matafuegos.