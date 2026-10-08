Queda a 1 hora de Buenos Aires y es ideal para el feriado: el pueblo de 500 habitantes con miles de turistas
Este destino rural a una hora de Buenos Aires atrae a miles de turistas que buscan paz. Carlos Keen es la opción ideal para comer bien este fin de semana.
Para quienes desean desconectarse de la intensa rutina de la ciudad, Carlos Keen se presenta como una alternativa inmejorable. Ubicado a tan solo una hora de la Ciudad de Buenos Aires, este encantador destino bonaerense combina historia, tranquilidad y una excelente oferta culinaria que atrae a múltiples turistas semanalmente.
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Gastronomía y relax en Carlos Keen: el plan para los turistas
Este pequeño rincón del partido de Luján conserva intacto el encanto de sus años dorados vinculados al ferrocarril. Al caminar por sus calles de tierra, los visitantes pueden admirar antiguas casonas de ladrillo a la vista, la clásica estación de trenes y pintorescos graneros que hoy funcionan como centros culturales o ferias de artesanías.
El atractivo principal es, sin dudas, su polo culinario. Los típicos restaurantes de campo ofrecen menús libres que incluyen desde empanadas de carne cortada a cuchillo y extensas picadas, hasta los infaltables asados a la leña y pastas caseras. Es un plan inmejorable para disfrutar con seres queridos y descansar rodeados de naturaleza.
Además de deleitar el paladar, los viajeros tienen la oportunidad de recorrer la tradicional feria de artesanos local, donde se consiguen mermeladas regionales, embutidos y piezas decorativas únicas. Llegar es muy sencillo: solo se requiere tomar la Autopista Acceso Oeste hasta Luján y empalmar con la Ruta 7 hasta el kilómetro 72, donde se encuentra el acceso principal.
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