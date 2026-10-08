Queda a 1 hora de Buenos Aires y es ideal para el feriado: el pueblo de 500 habitantes con miles de turistas

Además de deleitar el paladar, los viajeros tienen la oportunidad de recorrer la tradicional feria de artesanos local, donde se consiguen mermeladas regionales, embutidos y piezas decorativas únicas. Llegar es muy sencillo: solo se requiere tomar la Autopista Acceso Oeste hasta Luján y empalmar con la Ruta 7 hasta el kilómetro 72, donde se encuentra el acceso principal.