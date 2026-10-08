Axel Kicillof avaló el Decreto 1646/26 y hay fin de semana largo XL en Buenos Aires por feriado religioso

La medida fue formalizada bajo el Decreto Nº 1646-26 del ámbito municipal y respaldada por la resolución pertinente del Ministerio de Gobierno provincial. La normativa declara la jornada como no laborable para la Administración Pública Municipal y el Banco Provincia, estableciéndose como feriado optativo para las actividades comerciales y civiles en la localidad de San Manuel y su zona de influencia, abarcando la Estación Licenciado Matienzo, Napaleofú y los parajes Dos Naciones, La Guitarra, La Bodega, La Suiza y La Alianza.