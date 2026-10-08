Axel Kicillof avaló el Decreto 1646/26 y hay fin de semana largo XL en Buenos Aires por feriado religioso
La administración de Axel Kicillof confirmó una nueva jornada de descanso para una localidad bonaerense, conformando un fin de semana XL de cuatro días.
La provincia de Buenos Aires sumó un nuevo día no laborable oficial. A través del gobierno de Axel Kicillof, se homologó una disposición que otorga asueto para los trabajadores de San Manuel, partido de Lobería, debido a sus celebraciones patronales que extenderán el fin de semana de octubre.
La medida fue formalizada bajo el Decreto Nº 1646-26 del ámbito municipal y respaldada por la resolución pertinente del Ministerio de Gobierno provincial. La normativa declara la jornada como no laborable para la Administración Pública Municipal y el Banco Provincia, estableciéndose como feriado optativo para las actividades comerciales y civiles en la localidad de San Manuel y su zona de influencia, abarcando la Estación Licenciado Matienzo, Napaleofú y los parajes Dos Naciones, La Guitarra, La Bodega, La Suiza y La Alianza.
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Este asueto del martes 13 de octubre se dispuso con motivo de la tradicional Fiesta Patronal en conmemoración de la Virgen Nuestra Señora de Fátima. Al combinarse con el feriado nacional del lunes 12 (Día del Respeto a la Diversidad Cultural) y el descanso regular del sábado y el domingo, los vecinos de esa región disfrutarán de un fin de semana largo extra de cuatro días consecutivos.
Cuáles son los feriados nacionales que faltan en el calendario
Tras el fin de semana largo de octubre, el cronograma oficial dispuesto por el Gobierno marca que aún quedan jornadas inamovibles y trasladables para disfrutar en lo que resta del año a lo largo de todo el país:
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
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