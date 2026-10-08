ANSES avala la Ley 19.485 con la Resolución 637/2006 y jubilados de Buenos Aires cobran 40% de adicional
La ANSES confirmó un plus para los titulares de jubilaciones y pensiones. El extra por zona austral beneficiará a un sector de la provincia de Buenos Aires.
La ANSES, organismo que depende del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, ratificó el pago de un importante diferencial económico. A través de la normativa vigente, miles de adultos mayores percibirán un incremento del cuarenta por ciento sobre sus haberes mensuales gracias a la bonificación por radicación.
A quiénes les corresponde el plus de ANSES por zona austral
IMPORTANTE: Sandra Pettovello activó la Ley 27260 y Anses pagará Aguinaldo Reparación Histórica con 82% móvil en diciembre
El beneficio histórico se encuentra enmarcado en la Ley N° 19.485 y sus posteriores actualizaciones, la cual establece un coeficiente de bonificación de 1,40 (equivalente a un 40% adicional) para las jubilaciones, pensiones y prestaciones no contributivas. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la Resolución 637/2006 de la Administración Nacional de la Seguridad Social convalidó el pago de este adicional específicamente para los beneficiarios radicados en el Partido de Carmen de Patagones, igualando sus derechos con los de toda la región patagónica.
Para continuar percibiendo este monto extra todos los meses, los beneficiarios alcanzados deben cumplir con un trámite de control fundamental: la verificación de domicilio. Según lo establece la normativa oficial, se exige presentar un certificado de residencia debidamente actualizado por autoridad competente para garantizar que el titular del beneficio mantenga su radicación en el área de influencia estipulada.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario