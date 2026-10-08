ANSES avala la Ley 19.485 con la Resolución 637/2006 y jubilados de Buenos Aires cobran 40% de adicional

El beneficio histórico se encuentra enmarcado en la Ley N° 19.485 y sus posteriores actualizaciones, la cual establece un coeficiente de bonificación de 1,40 (equivalente a un 40% adicional) para las jubilaciones, pensiones y prestaciones no contributivas. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la Resolución 637/2006 de la Administración Nacional de la Seguridad Social convalidó el pago de este adicional específicamente para los beneficiarios radicados en el Partido de Carmen de Patagones, igualando sus derechos con los de toda la región patagónica.