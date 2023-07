El deseo del Polaco para su ex, Silvina Luna

Qué dijo El Polaco sobre la salud de su ex, Silvina Luna

el polaco

En esa misma línea, aseguró que tiene en claro que la situación se revertirá y superará este momento. “Yo creo que va a salir adelante. De mi parte, está en mis oraciones y de parte de mi mamá, también. Mi vieja es muy cristiana y el otro día me llamó para decirme que estaba muy dolida, que había hablado con las amigas. Estamos todos igual, pero va a salir adelante”, relató tras la consulta del notero de LAM (América), Alejandro Castelo.

El cantante de cumbia también se refirió a Aníbal Lotocki, el médico que en 2011 le hizo cirugías estéticas a Luna y desde ese momento comenzaron sus complicaciones de salud. “Se tiene que hacer justicia, no puede ser una cosa así. Es una cosa que no puedo creer que tenga tanta caradurez”, lanzó furioso.

“Yo no me quiero meter demasiado, pero es lo que todos vimos y estamos viendo: una chica joven, con una vida por delante, que esté sufriendo esto que está pasando es algo que no se puede explicar y es una vergüenza”, sumó.

Por último, cerró: “Es una muy buena mujer. Es una tristeza esto que está pasando. Me duele en el corazón como a todos los que la queremos”.