Hallan muerto a un enfermero en su departamento con 50 ampollas de propofol en la cocina

Quién era "Alito", el anestesista que murió por una presunta sobredosis de propofol

Alejandro Salazar, un anestesista de 29 años, fue hallado sin vida en su departamento del barrio porteño de Palermo el pasado 20 de febrero. Su fallecimiento derivó en una investigación en curso por presuntos robos de propofol y fentanilo de hospitales para el consumo en fiestas clandestinas.

Salazar, conocido como "Alito" entre sus compañeros, fue residente del Hospital Rivadavia y realizaba una rotación de guardia pediátrica en el Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez. Aquel 20 de febrero tenía que ir a trabajar a la Fundación Favaloro, donde lo esperaban para que intervenga en una operación, pero no se presentó.

Aquel viernes, fue su hermana quien alrededor de las 17 decidió llamar al servicio de emergencias del 911 luego de no obtener respuestas antes los reiterados llamados y conocer que el residente no se había presentado a su lugar de trabajo.

Alejandro fue encontrado sin vida dentro de su departamento situado en un edificio de la calle Juncal al 4600.

anestesista muerto Alejandro Salazar.

El anestesiólogo estaba tendido en el suelo de su habitación sin signos vitales. Tenía una vía intravenosa conectada en el pie derecho y la marca de un catéter en el izquierdo. Además, a su alrededor encontraron inyecciones y elementos descartables, según informaron fuentes del caso a Clarín.

El informe preliminar de la autopsia determinó que la causa de muerte del anestesiólogo fue congestión, edema pulmonar y edema meningoencefálico, pero aún resta saber la causa de base. Se cree que se debió a una sobredosis. Los resultados de los análisis toxicológicos estarán disponibles dentro de dos semanas.

La trágica muerte de Zalazar derivó en una investigación paralela sobre el presunto robo de sustancias catalogadas de uso hospitalario, adicciones y fiestas privadas donde se consumían estas drogas en denominados "viajes controlados".

El expediente se encuentra en manos del fiscal Eduardo Cubría, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°6, junto al Juzgado Nº60, interinamente a cargo del juez Santiago Bignone.