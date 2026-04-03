Cuándo llega el tormentón glacial que bajará 15 grados la temperatura en el AMBA
Se prevé un tormentón para las próximas horas. El clima extremo dará paso a un drástico descenso térmico durante este fin de semana.
El calor sofocante tiene las horas contadas en la región. Según los datos del pronóstico para Buenos Aires, el clima sufrirá un rotundo cambio a partir de este mismo viernes 3 de abril. Una tormentón será la antesala de un importante descenso térmico que desplomará los termómetros.
La llegada del tormentón a Buenos Aires
La inestabilidad comenzará a sentirse durante el transcurso de la jornada de hoy. El reporte meteorológico detalla el siguiente panorama para las próximas horas:
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Viernes 3 de abril: Se registrará una temperatura máxima de 29°C y una mínima de 21°C.
Primeras lluvias: Las precipitaciones comenzarán de forma débil a partir de las 13:00 horas, con un 30% de probabilidad.
El plato fuerte: El momento más crítico del día será hacia la noche. A las 23:00 horas está pronosticada una tormenta con un 70% de probabilidad y una acumulación de 5.7 mm de agua.
Los vientos soplarán con ráfagas de entre 12 y 36 km/h.
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El drástico descenso de temperatura y el frío
Tras el paso del temporal, el cambio de masa de aire se hará sentir de manera contundente el fin de semana, generando una brutal caída térmica de 15 grados entre el pico de calor de este viernes (29°C) y la mínima esperada para el día siguiente.
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Sábado 4 de abril: La temperatura máxima apenas alcanzará los 22°C, mientras que la mínima caerá bruscamente a los 14°C. Todavía se esperan algunas lluvias débiles (0.8 mm) durante la madrugada, principalmente alrededor de las 02:00 horas, con un 60% de probabilidad. El viento será protagonista, rotando hacia el sector sureste y sur con ráfagas que irán de los 23 a los 47 km/h.
Domingo 5 de abril: Será una jornada sin precipitaciones, ideal para descansar, pero sumamente fresca. La máxima será de apenas 19°C y la temperatura mínima continuará bajando hasta tocar los 12°C. Se prevén vientos del este y sureste soplando entre 23 y 48 km/h.
Cómo seguirá la semana en la Ciudad
Lejos de repuntar, las condiciones otoñales y la inestabilidad se afianzarán durante los siguientes días:
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Lunes 6 de abril: Regresará el mal tiempo con fuerza. Hay un 90% de probabilidad de lluvias con una importante caída de agua estimada en 18 mm. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C y 15°C.
Martes 7 de abril: Las precipitaciones continuarán con un 70% de probabilidad, aunque con mucha menor intensidad, alcanzando unos 0.6 mm.
Miércoles 8 de abril: Será el día más frío de todo este período. La temperatura mínima se desplomará hasta los 11°C, con una máxima que no superará los 20°C. Los vientos rondarán entre los 13 y 28 km/h.
Jueves 9 de abril: Persistirá el ambiente inestable con un 40% de chances de lluvias débiles (0.5 mm) y temperaturas que se mantendrán entre los 21°C y 13°C.
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