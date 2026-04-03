Cuándo llega el tormentón glacial que bajará 15 grados la temperatura en el AMBA

Sábado 4 de abril: La temperatura máxima apenas alcanzará los 22°C, mientras que la mínima caerá bruscamente a los 14°C. Todavía se esperan algunas lluvias débiles (0.8 mm) durante la madrugada, principalmente alrededor de las 02:00 horas, con un 60% de probabilidad. El viento será protagonista, rotando hacia el sector sureste y sur con ráfagas que irán de los 23 a los 47 km/h.