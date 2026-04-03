Picante respuesta de Pedro Rosemblat a Javier Milei: "Preguntale a tu amiga Patricia Bullrich"
Luego de que el primer mandatario lo fustigara a él y a María O'Donnell por un comentario sobre Montoneros, el conductor sugirió consultarle a la senadora.
Un nuevo episodio de alto voltaje volvió a cruzar a la política con el mundo de los medios y el espectáculo, luego de que Pedro Rosemblat y Javier Milei protagonizaran un intercambio que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
Todo se originó a partir de la circulación de un video en el que el conductor aparece junto a la periodista María O’Donnell, en una charla distendida en la que, entre risas, abordaban el tema del financiamiento de Montoneros. El tono del intercambio no pasó desapercibido y generó cuestionamientos, especialmente desde sectores cercanos al oficialismo.
Fue el propio Presidente, quien decidió meterse de lleno en la discusión. A través de sus redes sociales, Milei expresó su rechazo al contenido del video y apuntó directamente contra sus protagonistas. Con un mensaje breve pero contundente, dejó en claro su postura: criticó que se trate con liviandad un tema sensible de la historia argentina y lanzó la frase “Kirchnerismo. Esto es lo que tenemos enfrente”, marcando una fuerte distancia ideológica.
Lejos de esquivar la polémica, Rosemblat optó por responder públicamente. Y lo hizo con un mensaje corto, cargado de ironía y con una clara intención de contraatacar. “Presidente, si le interesa el tema, le puede preguntar a su amiga Patricia Bullrich”, escribió, en alusión directa a la ministra de Seguridad.
Pero no se quedó ahí. En la misma línea, sumó una segunda frase que elevó aún más la tensión: “Ella quizás no se ría, pero se lo puede contar en primera persona”. La respuesta no tardó en viralizarse y generó una fuerte repercusión, ya que introdujo en el cruce referencias al pasado político de Bullrich y, por extensión, al convulsionado contexto de los años 70.
El intercambio escaló rápidamente en redes, donde usuarios de distintos espacios políticos tomaron partido y amplificaron el debate. Mientras algunos respaldaron la crítica de Milei por considerar inapropiado el tono del video original, otros defendieron la respuesta de Rosemblat como una forma de señalar contradicciones dentro del propio oficialismo.
No es la primera vez que el periodista queda en el centro de la escena por sus posicionamientos políticos o por sus cruces con figuras del Gobierno. Su vínculo con Lali Espósito, además, suele potenciar la visibilidad de cada intervención pública, especialmente en un contexto donde la relación entre el Presidente y la cantante ya tuvo episodios de tensión.
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