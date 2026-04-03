Picante respuesta de Pedro Rosemblat a Javier Milei: "Preguntale a tu amiga Patricia Bullrich"

El intercambio escaló rápidamente en redes, donde usuarios de distintos espacios políticos tomaron partido y amplificaron el debate. Mientras algunos respaldaron la crítica de Milei por considerar inapropiado el tono del video original, otros defendieron la respuesta de Rosemblat como una forma de señalar contradicciones dentro del propio oficialismo.

No es la primera vez que el periodista queda en el centro de la escena por sus posicionamientos políticos o por sus cruces con figuras del Gobierno. Su vínculo con Lali Espósito, además, suele potenciar la visibilidad de cada intervención pública, especialmente en un contexto donde la relación entre el Presidente y la cantante ya tuvo episodios de tensión.