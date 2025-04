Aberrante confesión de un hombre que abusó de su nieta de 7 años: "Lo hice porque..."

Tras activar el protocolo escolar, se le dio aviso a la madre de la víctima, quien decidió confrontar al agresor. Se trata de la pareja de una de las abuelas de la nena.

El propio acusado, un hombre de 56 años al que apodan “Freddy”, confesó ser culpable del delito en una conversación que tuvo con la madre de la víctima, sin saber que la mujer lo estaba grabando.

abusador nieta lomas de zamora

“Freddy, yo te confié a mis hijos y vos me estás diciendo que sí, que lo hiciste, ¿por qué lo hiciste? ¡Es una nena!”, le recriminó la mujer durante el dramático encuentro, mientras registraba todo con su celular.

Ante la acusación, el hombre no negó los abusos sexuales y para colmo intentó justificarse “Lo hice porque me hacía jugar, me agarraba y me tiraba, no sé por qué lo hizo, a mí me extrañó al principio”, sostuvo el acusado y reiteró: “Me tiraba arriba de ella porque ella me tiraba a mí”.

Ante los reclamos explícitos de la madre, el hombre siguió: “No la violé ni nada, ella un montón de veces me decía de jugar y yo no quería”.

Más tarde, tal como se observa en el video, el acusado fue enfrentado por otros familiares de la víctima.

Sin embargo, luego de confesar el delito, intentó resguardarse en la casa de su madre, a unas cuatro cuadras de la vivienda donde sucedieron los hechos. Cuando la policía fue a detenerlo, el sospechoso se escapó por el fondo de la vivienda.

La denuncia fue radicada en la Comisaría de la Mujer y Familia de Lomas de Zamora y mediante un examen médico se confirmó el abuso que sufrió la menor.

El caso fue caratulado como “abuso sexual agravado” e interviene la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°9 del departamento Judicial de Lomas de Zamora.

El acusado tiene una medida cautelar que le prohíbe acercarse a la nena, mientras que a la familia de la víctima le dieron un botón antipánico.