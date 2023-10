Caso Próvolo: apelarán los fallos absolutorios para nueve mujeres acusadas de abuso sexual

El Tribunal Penal Colegiado 2, a cargo de las juezas Gabriela Urciuolo, Belén Salido y Belén Renna, decidió en la víspera por unanimidad absolver a las nueve mujeres que llegaron imputadas a esta instancia en el marco del tercer juicio del caso Próvolo.

Entre ellas figura la religiosa Kosaka Kumiko, quien llegó a la instancia final con un pedido de pena por parte de la fiscalía de 25 años de prisión y 10 de inhabilitación, en tanto la defensa solicitó durante el debate la absolución.

Además, junto a Kumiko, estaban en el banquillo de los acusados la monja Asunción Martínez, la exrepresentante legal Graciela Pascual; para quien la fiscalía solicitó la pena de 10 y 18 años de prisión e inhabilitación para ejercer la docencia; una exdirectora del Instituto, Gladys Pinacca y la ex cocinera, Noemí Paz, estas últimas con tres años de prisión, solicitado por la parte acusadora.

En tanto desde la fiscalía y la querella no solicitaron penas para la Valeska Quintana, Laura Gateán, Cristina Leguiza y completa Cecilia Raffounto. La ONG de Derechos Humanos Xumek, que integra una parte de la querella, criticó por su parte el fallo absolutorio y dijo que "esta vez, la justicia no estuvo a la altura de la primera sentencia, y no reconoció la responsabilidad de las torturas y abusos sufridos por niños, niñas y adolescentes”.