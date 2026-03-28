Una nena de 11 años descubrió a su padrastro cuando violaba a su hermana y lo denunció a la Policía
El hecho se desencadenó el jueves 26 de marzo en Santa Clara del Mar. El agresor sexual quedó detenido en la cárcel de Batán.
Un hombre quedó detenido esta semana, luego de haber sido acusado de abusar sexualmente de una de sus hijastras de 14 años en una denuncia realizada por la hermana menor de la víctima, de apenas 11, quien lo encontró in fraganti cuando llegó a su casa.
El aberrante caso ocurrió en la ciudad bonaerense de Santa Clara del Mar en las últimas horas. Según informaron fuentes policiales citadas por el sitio 0223, la chica de 11 años se acercó a la Estación de Policía Comunal de la localidad de la Costa Atlántica para denunciar los hechos que había visto.
Según informaron las fuentes oficiales del caso, la menor acudió a la dependencia policial y denunció que el padrastro estaba abusando de su hermana. Esto motivó la intervención inmediata de las autoridades judiciales y del área de minoridad del partido de Mar Chiquita.
Luego de que el caso cayera en manos del fiscal Ramiro Anchou, se ordenó la detención urgente del acusado, quien fue localizado en el barrio Atlántida y trasladado a la dependencia policial para cumplir las diligencias de rigor por el delito denunciado.
De acuerdo con la información obtenida por los medios marplatenses, el personal de la Policía Científica trabajó en la vivienda donde ocurrieron los hechos, realizó peritajes y secuestró varias prendas de vestir para ser sometidas a análisis. Asimismo, el área de Servicio Social recabó testimonios y el personal policial realizó las actuaciones correspondientes.
Personal especializado en cuestiones de género y el Área de Niñez y Adolescencia prestaron asistencia y contención a la familia de la víctima. Mientras que el apresado fuera trasladado hacia la Unidad Penal N.º 44 de Batán.
Imputaron a un hombre por abusar y amenazar con un arma blanca a su ex pareja en Mar del Plata
La detención de un hombre de 29 años en el barrio Jorge Newbery de Mar del Plata expuso una situación de violencia de género que tuvo lugar entre la noche del 20 y la mañana del 21 de marzo. Tras evaluarse las primeras pruebas, la Fiscalía de Instrucción N.° 1 lo imputó por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y lesiones agravadas.
Según los datos recabados, la víctima, una joven de 24 años, regresó a la ciudad y, debido a una tormenta que la dejó varada, decidió pasar la noche en la vivienda de su ex pareja. Durante la mañana siguiente, el hombre la agredió físicamente y la abusó sexualmente.
El hecho fue denunciado tras una llamada al 911 que informó sobre una persona armada en el domicilio. Cuando los efectivos del Comando de Patrullas llegaron, la mujer relató que había sido golpeada y amenazada con un cuchillo de tipo carnicero durante una discusión.
Un hombre de 55 años había intentado interceder para proteger a la víctima, pero también fue intimidado y amenazado por el acusado. Este detalle reveló que la escalada de violencia no solo puso en riesgo a la joven, sino también a quienes intentaron auxiliarla.
En el pasado, la víctima ya había realizado una denuncia por violencia, aunque el proceso no avanzó porque ella se había mudado a otra localidad. Esta vez, tras la agresión y el abuso, pudo formalizar la acusación ante las autoridades, lo que permitió la rápida intervención policial.
Durante un allanamiento en la vivienda del imputado, los efectivos de la Comisaría de la Mujer y la Familia, junto a personal de la comisaría undécima, incautaron un teléfono móvil y ropa de cama, elementos que serán sometidos a peritajes.
El detenido, cuya identidad permanece reservada para proteger a la denunciante, se negó a declarar ante el Juzgado de Garantías. Actualmente, permanece alojado en la Unidad Penal N.° 44 de Batán. Asimismo, las fuentes judiciales informaron que el hombre cuenta con antecedentes penales por delitos contra la propiedad y las personas.
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