Periodista de Rosario contó en vivo que su padre y su tío abusaron de él y sus hermanos

El periodista primero explicó que se alejó de su padre porque era "violento y abusador", y porque abusaba sexualmente de su hermana, desde los 3 años, siendo incluso HIV positivo. "Abusó de su propia hija teniendo SIDA", contó.

Varios años después, en 2023, Aleart decidió denunciar a su padre, quien finalmente decidió quitarse la vida. “El año pasado denuncié a mi padre por violencia intrafamiliar. Nos ha aterrorizado a todos los integrantes de mi familia. La denuncia la hice junto a mi hermana. Yo soy el mayor de tres hermanos. Lo que buscábamos era que mi hermana pudiera vivir un poco más tranquila. Mi hermana temblaba cuando lo veía”, detalló.

periodista padre violento

La segunda parte, más desgarradora aún, fue cuando el propio Juan Pedro contó que un tío suyo aprovechó del contexto de vulnerabilidad que existía en su casa para abusar sexualmente de él, desde los 6 años, y de su hermano menor.

Aleart también denunció a su tío por los abusos, pero la Justicia no avanzó porque consideró que el hecho prescribió. “Me ha costado mucho llegar hasta acá, he llorado mucho, me sentí un muerto en vida”, confesó siempre al borde de las lágrimas.

