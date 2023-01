El estremecedor relato del joven que rescató a su novia alcanzada por un alud en Bariloche

Embed

Y explicó: "Nos agarró el temporal arriba. Nadie nos avisó que se venía uno, no nos informaron de nada cuando empezamos a bajar. No teníamos señal y no podíamos chequear las alertas, que se publicaron una hora y unos minutos más tarde de nuestra salida".

En medio del descenso los sorprendió el temporal y un alud que los golpeó de lleno y arrastró a la mujer de 35 años. "Cuando bajé a buscarla a ella la encontré viva, vi que estaba con la pierna destrozada, sufrió la amputación de la pierna izquierda de la rodilla para abajo", contó Nichi.

"Cuando la veo la arrastro hasta una orilla para que no se la lleve la corriente y fui río arriba para avisarle a Juan, un chico que nos acompañaba, que inició el protocolo del rescate. Nos ayudaron unos ángeles que son la gente de la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche (CAX), que nos salvaron la vida a ambos, sobre todo a Lu que estaba con mucha pérdida de sangre", agregó.

"Me tiré de cabeza al agua, ella tenía la cara en la superficie. Tenía una piedra en el hombro que la estaba hundiendo, cuando la saqué para ponerla en la orilla tenía la piedra totalmente destrozada", contó.

Tras ser rescatados Lucila fue derivada de urgencia a un centro de salud donde sigue internada en terapia intensiva. "Gracias a los médicos está estable, le pudieron quitar el respirador, la evolución es buena, en el Hospital Zonal de Bariloche le salvaron la vida", aseguró el joven oriundo de La Plata.

"Anímicamente lo está sobrellevando como puede, fue consciente todo el tiempo, desde que el alud la arrastró hasta que la operaron, ya sabía que iba a perder la pierna", señaló el hombre.