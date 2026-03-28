Fiesta del Chocolate: cuándo y dónde regalan 12.000 huevos de Pascua después de batir un récord Guinness
San Carlos de Bariloche se prepara para una nueva edición. Habrá paseos temáticos, shows aéreos y la elaboración de la barra de chocolate más larga del mundo.
Bariloche volverá a ser el epicentro del turismo durante Semana Santa con una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chocolate. El evento promete deslumbrar a los visitantes con propuestas gastronómicas, lúdicas y shows de nivel internacional para disfrutar en familia.
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Cuándo y dónde es la Fiesta del Chocolate
La gran celebración se llevará a cabo desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril de 2026. El epicentro de las actividades estará ubicado en el Centro Cívico y a lo largo de la calle Mitre, la principal arteria comercial de la ciudad.
En ese sector se montará un impresionante "Paseo del Chocolate" de 600 metros de extensión. Este espacio peatonal estará totalmente ambientado con conejos gigantes, huevos de dos metros de altura y diversas estaciones de juego interactivas, incluyendo catas a ciegas y desafíos lúdicos pensados para que el público los recorra durante unas tres horas.
El récord Guinness y los 12.000 huevos de Pascua gratis
Uno de los grandes atractivos de la festividad volverá a ser la elaboración de la barra de chocolate más larga del mundo, un verdadero hito de la industria local. Esta proeza estará a cargo de reconocidos maestros chocolateros y se realizará el día viernes 3 de abril sobre la calle Mitre. Según adelantaron los organizadores, la gigantesca pieza alcanzará los 222 metros de largo y requerirá más de dos toneladas de chocolate fluido para su creación.
Además de este récord, la organización tiene previsto regalar 12.000 unidades de huevos de Pascua a lo largo de los cuatro días que durará la fiesta, llevando alegría a miles de turistas y residentes.
Shows aéreos, música y mapping en el Centro Cívico
Más allá de la gastronomía, la edición 2026 destacará por su imponente despliegue técnico y cultural:
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Shows Aéreos: La compañía Elevé presentará los espectáculos "Supernova" y "Tornado", impactantes montajes de danza aérea que requerirán el uso de una grúa de 120 toneladas con un brazo de 12 metros.
Show Mapping: Los emblemáticos edificios del Centro Cívico funcionarán como soporte visual para proyectar una historia animada sobre cómo los conejos fabrican los chocolates.
Música en vivo: La Filarmónica de Río Negro ofrecerá conciertos gratuitos en el Teatro La Baita (Moreno 39) en el marco del Festival Musical del Chocolate. Las entradas se podrán retirar previamente en el Centro Cultural del Disco (Mitre 318).
Cronograma de actividades destacadas
Jueves 2 de abril:
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De 16 a 20 hs: Paseo del Chocolate con juegos en calle Mitre.
De 16 a 20 hs: La casa del conejo (Espacio para fotos en el Centro Cívico).
De 20.30 a 22.30 hs: Show mapping en el Centro Cívico.
Viernes 3 de abril:
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De 16 a 20 hs: Paseo del Chocolate en calle Mitre y La casa del conejo en el Centro Cívico.
18.30 hs: Elaboración de la barra de chocolate más larga del mundo sobre calle Mitre.
20.00 hs: Festival Musical del Chocolate con la Filarmónica de Río Negro (Teatro La Baita).
20.30 hs: "Supernova", show aéreo de luces y música en el Centro Cívico.
De 22 a 23 hs: Show mapping en el Centro Cívico.
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