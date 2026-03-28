Fiesta del Chocolate: cuándo y dónde regalan 12.000 huevos de Pascua después de batir un récord Guinness

Además de este récord, la organización tiene previsto regalar 12.000 unidades de huevos de Pascua a lo largo de los cuatro días que durará la fiesta, llevando alegría a miles de turistas y residentes.

Shows aéreos, música y mapping en el Centro Cívico

Más allá de la gastronomía, la edición 2026 destacará por su imponente despliegue técnico y cultural:

Shows Aéreos: La compañía Elevé presentará los espectáculos "Supernova" y "Tornado", impactantes montajes de danza aérea que requerirán el uso de una grúa de 120 toneladas con un brazo de 12 metros.

Show Mapping: Los emblemáticos edificios del Centro Cívico funcionarán como soporte visual para proyectar una historia animada sobre cómo los conejos fabrican los chocolates.

Música en vivo: La Filarmónica de Río Negro ofrecerá conciertos gratuitos en el Teatro La Baita (Moreno 39) en el marco del Festival Musical del Chocolate. Las entradas se podrán retirar previamente en el Centro Cultural del Disco (Mitre 318).

Cronograma de actividades destacadas

Jueves 2 de abril:

De 16 a 20 hs: Paseo del Chocolate con juegos en calle Mitre.

De 16 a 20 hs: La casa del conejo (Espacio para fotos en el Centro Cívico).

De 20.30 a 22.30 hs: Show mapping en el Centro Cívico.

Viernes 3 de abril: