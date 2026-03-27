Semana Santa 2026: cuáles son los destinos más elegidos por menos de US$1000
De cara al fin de semana largo de Semana Santa, la demanda de viajes se anticipa con fuerza. Conocé los destinos favoritos y los precios de los paquetes.
Faltan pocas semanas para el esperado fin de semana extra largo de Semana Santa, que este año caerá entre el 2 y el 5 de abril. Frente a este escenario, las empresas de turismo ya registran un fuerte impulso en las búsquedas nacionales e internacionales por parte de los viajeros.
Los destinos más elegidos para viajar en Semana Santa
Según un relevamiento de la agencia Despegar, la intención de viaje creció significativamente si se la compara con el 2025: los vuelos al exterior aumentaron un 40%, mientras que a nivel doméstico la demanda subió un 32%.
-
A nivel nacional (+24% en búsquedas): Los turistas priorizan fuertemente aquellas escapadas que combinan la naturaleza con la gastronomía y las propuestas urbanas. El ranking de los lugares preferidos lo lideran Puerto Iguazú, San Carlos de Bariloche, Buenos Aires, Mendoza y Salta.
En el plano internacional (+16% en búsquedas): Impulsados en su gran mayoría por los destinos regionales y las playas de corta y media distancia, los sitios más solicitados por los argentinos son Río de Janeiro, Santiago de Chile, Florianópolis, Búzios y Natal.
IMPORTANTE: Mapa en vivo de las lluvias y tormentas de hoy viernes en el AMBA: a qué hora se larga
Precios de paquetes y opciones de financiamiento
A la hora de optimizar el presupuesto, los viajeros siguen apostando de lleno por los paquetes turísticos (que combinan vuelo más alojamiento en una sola operación), ya que permiten ahorrar hasta un 30% frente a la compra individual de cada servicio. En cuanto a los pagos, la tarjeta de crédito acapara el 62% de las transacciones. En el segmento nacional, el 45% de las compras se efectúa en cuotas para aliviar el bolsillo.
A continuación, algunas propuestas destacadas de paquetes por persona (por 3 noches, del 2 al 5 de abril) por menos de US$1000.
-
Santiago de Chile: $818.059. Incluye vuelo directo ida y vuelta, y hotel 3 estrellas con desayuno incluido y estacionamiento gratis.
Río de Janeiro: $943.138. Incluye vuelo con una escala y alojamiento 3 estrellas con desayuno.
San Carlos de Bariloche: $946.123. Incluye vuelo directo ida y vuelta, alojamiento 3 estrellas con desayuno continental, terraza y estacionamiento.
Puerto Iguazú: $1.122.589. Incluye vuelo directo, hotel 3 estrellas con desayuno, piscina y jardín.
Salta: $1.309.322. Incluye vuelo directo ida y vuelta, con alojamiento en hotel 3 estrellas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario