Semana Santa 2026: cuáles son los destinos más elegidos por menos de US$1000

Precios de paquetes y opciones de financiamiento

A la hora de optimizar el presupuesto, los viajeros siguen apostando de lleno por los paquetes turísticos (que combinan vuelo más alojamiento en una sola operación), ya que permiten ahorrar hasta un 30% frente a la compra individual de cada servicio. En cuanto a los pagos, la tarjeta de crédito acapara el 62% de las transacciones. En el segmento nacional, el 45% de las compras se efectúa en cuotas para aliviar el bolsillo.