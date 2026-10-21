Caso Nancy Godoy: dos nuevos detenidos por la desaparición de la docente en Corrientes

El martes, Leguizamón y Rojas llegaron a la fiscalía alrededor de las 15.30 para prestar declaración por primera vez. El pedido de detención llegó recién en horas de la medianoche.

Quiénes son los dos nuevos detenidos

Rosa Leguizamón era quien que cada semana llevaba a Nancy desde la estancia "El Curupí" a caballo hasta la Escuela N°626, donde la docente dictaba clases y era directora suplente. El trato entre ambas era directo: solía asistirla con comida, agua y hasta la había ayudado a limpiar el establecimiento educativo, el cual se encontraba en condiciones deplorables.

Leguizamón fue la primera en avisarle a la familia que algo había sucedido con Nancy, debido a que no se encontraba en la escuela. Lo hizo a través de una comunicación con Alejandra, una de las nueras de la maestra.

Nahuel Rojas, en tanto, fue una de las personas que se acercó hasta la escuela para confirmar que la docente no se encontraba en el lugar.

De acuerdo con la versión de Rosa difundida en C5N, el viernes 9 de octubre se acercó hasta la escuela para avisarle a Nancy que se iba a la localidad de Sauce junto a Rojas y su hermano, Joaquín Leguizamón - quien ya estuvo detenido y fue liberado-.

Según la detenida, la docente le habría dicho que se quedara tranquila y que la esperaba para regresar a su casa en la próxima semana.

Rosa regresó recién el miércoles a su puesto en la estancia El Curupí y fue entonces cuando consultó si Nancy había vuelto sola, por sus propios medios, a su casa en la localidad de Esquina. Al no tener novedades, decide avisarle a la familia.

La investigación continúa para determinar si existe o no encubrimiento por parte de Leguizamón y de Rojas en la desaparición de Nancy. Una de las hipótesis es que Nancy tenía la intención de volver a Esquina, sin embargo, su familia mantiene la idea de que la docente no pudo haberse retirado por sus propios medios y que fue engañada para salir del lugar.