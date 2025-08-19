Científicos del Conicet descubrieron 40 nuevas especies en el cañón submarino Mar del Plata

expedicion submarina conicet Museo Argentino de Ciencias Naturales

Durante la expedición, el equipo científico documentó una rica biodiversidad, incluyendo arrecifes de coral a una profundidad de 1014 metros, compuestos por Bathelia candida, una especie de coral pétreo que forma hábitats.

A 1500 metros de profundidad encontraron un extenso campo de Anthomastus sp. rojo, un coral blando de aguas profundas.

En total, los científicos sospechan que han descubierto más de cuarenta nuevas especies, entre las que se incluyen anémonas de mar, pepinos de mar, erizos de mar, caracoles, corales y crinoideos, entre otros.

Ahora resta confirmar las nuevas especies, lo cual llevará tiempo debido a que los científicos deberán compararlas con animales ya conocidos.

“Ahora viene una etapa de trabajo de laboratorio y de computadora. En el caso de la taxonomía, por ejemplo, estamos reconociendo las especies nuevas y describiendo lo que vimos, revisando géneros, familias, literatura para hacer comparaciones, y esa etapa nos puede tomar meses o años”, explicó Daniel Lauretta, jefe de la expedición, científico del Conicet y del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia.

Y agregó: “En cuanto a los primeros resultados de microplásticos y carbono azul, van a llevar al menos seis meses. Y lo que estimamos va a tomar más tiempo será analizar las doscientas horas de filmación que trajimos registradas”.

