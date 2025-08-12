Cuándo comenzará a transmitir la próxima cámara submarina del CONICET

En medio de una gran expectativa, la buena noticia es que se prevé que el Falkor Too regrese a las costas argentinas a fines de septiembre para comenzar una nueva campaña que se extenderá hasta el 29 de octubre.

Según trascendió, esta vez se centrarán en el sistema de cañones de Bahía Banca y Almirante Brown. El fin es que los científicos puedan estudiar la Corriente de Malvinas, que “transporta nutrientes y agua fría desde la Antártida, impulsando la productividad primaria en el Atlántico Sudoccidental”.

Finalmente, del 14 de diciembre al 10 de enero de 2026, el buque estará destinado a “descubrir nuevas fuentes frías mientras explora comunidades bentónicas (organismos que viven en el fondo de los cuerpos de agua) poco estudiadas en las aguas profundas de la costa argentina”.