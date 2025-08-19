Cambiaron las alertas por lluvias en Buenos Aires: preocupante anuncio del Servicio Meteorológico Nacional
El Servicio Meteorológico Nacional modificó sus alertas por lluvias y tormentas para la jornada de la tarde de este martes en el AMBA.
El martes 19 de agosto de 2025 llega con fuertes advertencias meteorológicas para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido una alerta amarilla a la mañana pero la subió a naranja hacia la tarde, con pronóstico de lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo.
Según informó el organismo oficial, la situación climática en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) podría generar complicaciones en el tránsito, cortes de energía y anegamientos en distintos barrios.
Alerta amarilla por tormentas a la mañana
Durante la mañana de este martes, la Capital Federal y sus alrededores estarán bajo alerta amarilla por tormentas fuertes, con precipitaciones de variada intensidad y posibilidad de que se registren abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas intensas y hasta granizo ocasional.
El SMN anticipó que se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual. Las lluvias más intensas llegarán cerca de las 7 de la mañana.
Alerta naranja a la tarde: el momento más complicado
El panorama se complicará aún más en horas de la tarde, cuando regirá una alerta naranja para todo el AMBA. Se prevén lluvias muy fuertes, con acumulados entre 70 y 80 milímetros, aunque en algunas zonas los registros podrían ser aún mayores.
El momento más crítico se espera alrededor de las 14 horas, con chaparrones intensos y condiciones de inestabilidad generalizada. Hacia la noche, en tanto, si bien el clima seguirá inestable, no se prevén tormentas fuertes.
Recomendaciones del SMN ante el temporal
El Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de medidas de prevención para la población:
- Buscar siempre un lugar bajo techo.
- Evitar zonas costeras y ribereñas.
- Cortar el suministro eléctrico si existe riesgo de ingreso de agua en la vivienda.
- Mantenerse alejado de postes de luz y cables eléctricos.
- En caso de emergencia, comunicarse con los organismos locales.
- Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Con la llegada de la ciclogénesis que afecta la región central del país, el SMN recordó que es fundamental mantenerse informado minuto a minuto para reducir riesgos.
