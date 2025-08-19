Cambiaron las alertas por lluvias en Buenos Aires: preocupante anuncio del Servicio Meteorológico Nacional

El momento más crítico se espera alrededor de las 14 horas, con chaparrones intensos y condiciones de inestabilidad generalizada. Hacia la noche, en tanto, si bien el clima seguirá inestable, no se prevén tormentas fuertes.

Recomendaciones del SMN ante el temporal

tormentas caba Tormentas y alertas.

El Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de medidas de prevención para la población:

Buscar siempre un lugar bajo techo.

Evitar zonas costeras y ribereñas.

Cortar el suministro eléctrico si existe riesgo de ingreso de agua en la vivienda.

Mantenerse alejado de postes de luz y cables eléctricos.

En caso de emergencia, comunicarse con los organismos locales.

Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Con la llegada de la ciclogénesis que afecta la región central del país, el SMN recordó que es fundamental mantenerse informado minuto a minuto para reducir riesgos.