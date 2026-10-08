Córdoba: un chico de 12 años quedó internado tras el ataque de un ovejero alemán

La Policía investiga cómo ocurrió la agresión

El parte policial identifica al animal como un pastor alemán, aunque todavía no fueron determinadas públicamente las circunstancias exactas en las que se produjo la mordedura.

La investigación deberá establecer qué ocurrió antes de la agresión y en qué condiciones se encontraba el perro dentro de la vivienda. Por el momento, no se informaron responsabilidades ni medidas particulares vinculadas con el animal.

El caso volvió a poner el foco sobre episodios protagonizados por perros que terminan con personas heridas. Sin embargo, las autoridades todavía no dieron detalles que permitan establecer una relación entre este hecho y otros ataques registrados recientemente en distintos puntos del país.