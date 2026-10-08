Córdoba: un chico de 12 años quedó internado tras el ataque de un ovejero alemán
El menor sufrió una herida en el rostro, fue trasladado al Hospital de Niños y quedó en observación.
Un niño de 12 años fue trasladado al Hospital de Niños de Córdoba luego de sufrir una herida en el rostro, presuntamente provocada por la mordedura de un perro de raza pastor alemán. El episodio ocurrió este miércoles en barrio Villa Revol, en la ciudad de Córdoba.
Según la información policial, el hecho se registró en un domicilio ubicado en pasaje Barrientos al 2900, hasta donde acudió personal de la Policía de Córdoba tras tomar conocimiento de lo sucedido.
Tras la agresión, la madre del niño se encargó de trasladarlo hasta el Hospital de Niños de Córdoba para que recibiera atención médica. Al ingresar al establecimiento, los profesionales constataron que presentaba una lesión en el rostro y resolvieron mantenerlo en observación.
Hasta el momento, no se difundieron mayores precisiones sobre la gravedad de la herida ni sobre el tiempo que deberá permanecer internado. Tampoco se informaron detalles sobre el estado del animal después del episodio.
La información oficial disponible tampoco establece cómo comenzó el ataque ni qué circunstancias rodearon el encuentro entre el menor y el perro. Esos aspectos forman parte de la investigación que llevan adelante las autoridades.
La Policía investiga cómo ocurrió la agresión
El parte policial identifica al animal como un pastor alemán, aunque todavía no fueron determinadas públicamente las circunstancias exactas en las que se produjo la mordedura.
La investigación deberá establecer qué ocurrió antes de la agresión y en qué condiciones se encontraba el perro dentro de la vivienda. Por el momento, no se informaron responsabilidades ni medidas particulares vinculadas con el animal.
El caso volvió a poner el foco sobre episodios protagonizados por perros que terminan con personas heridas. Sin embargo, las autoridades todavía no dieron detalles que permitan establecer una relación entre este hecho y otros ataques registrados recientemente en distintos puntos del país.
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