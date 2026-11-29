Motochorros armados asaltaron un kiosco en Córdoba y le apoyaron un arma en la frente a la empleada
El ataque quedó grabado por las cámaras de seguridad del local: entraron con cascos, forcejearon con la encargada, huyeron y horas después fueron detenidos.
Un violento asalto a mano armada cometido por dos motochorros en un kiosco de la ciudad de Córdoba quedó registrado por las cámaras de seguridad del local y terminó horas más tarde con la detención de los sospechosos.
El episodio ocurrió alrededor de las 18:30 en un comercio ubicado sobre la calle Dinkeldein, que contaba con rejas, cinco cámaras, alarma y botón antipánico, aunque el ataque se desarrolló en pocos segundos.
El ataque detrás del mostrador y las amenazas con un arma
De acuerdo con las imágenes captadas en el interior del negocio, los motochorros llegaron al lugar, estacionaron e ingresaron con los cascos colocados y armas en mano mientras la empleada se encontraba sola detrás del mostrador y sin clientes en el salón.
Uno de los ladrones se abalanzó sobre la mujer, la redujo contra el mostrador y le tapó la boca para evitar que gritara mientras le exigía el dinero, al tiempo que su cómplice se dirigió directamente hacia la caja registradora.
Entre llantos, la víctima repetía "Por favor, no me hagan nada", pero al continuar pidiendo auxilio a los gritos uno de los agresores le apoyó el arma en la frente; luego le exigieron su teléfono celular, un iPhone, y tras un forcejeo volvieron a apuntarle antes de escapar corriendo hacia una moto de 110 cc.
Las detenciones posteriores y el vínculo con otro robo
Luego de la huida, la encargada permaneció en estado de shock e incluso llegó a agradecer que no le hubieran provocado lesiones mayores.
Horas después del asalto, la Policía concretó la detención de los sospechosos, secuestró un arma de fuego y recuperó el teléfono celular de la víctima, aunque el dinero sustraído no fue hallado, en el marco de una investigación que también los vincula con un robo previo cometido en otro kiosco de la zona.
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