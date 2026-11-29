Las detenciones posteriores y el vínculo con otro robo

Luego de la huida, la encargada permaneció en estado de shock e incluso llegó a agradecer que no le hubieran provocado lesiones mayores.

Horas después del asalto, la Policía concretó la detención de los sospechosos, secuestró un arma de fuego y recuperó el teléfono celular de la víctima, aunque el dinero sustraído no fue hallado, en el marco de una investigación que también los vincula con un robo previo cometido en otro kiosco de la zona.