También fue liberado un gato melánico que había sido encontrado por una familia en la zona de Miramar. Al advertir que no se trataba de un animal doméstico, sus rescatistas lo entregaron a las autoridades.

Otros dos gatos del monte regresaron a la naturaleza después de necesitar un período de rehabilitación más extenso que los otros tres ejemplares con los que habían sido rescatados.

En tanto, los dos flamencos habían sido encontrados en San José de la Dormida. Uno tenía una lesión en un ala y el otro presentaba un cuadro de debilidad, pero ambos lograron recuperar su capacidad de vuelo.

Las lechuzas habían llegado desde Bell Ville cuando todavía eran muy pequeñas. Los especialistas completaron su crianza y estimularon sus habilidades de caza para que pudieran alimentarse por sus propios medios.

Entre los ejemplares también había una cigüeña rescatada en Sierras Chicas y un zorro proveniente del norte del departamento Punilla, que recibió tratamiento por una lesión en la cadera.