Córdoba: liberaron a 69 animales silvestres, entre ellos un carpincho que era utilizado para publicidad
Fue en el marco de una nueva jornada de reinserción de fauna autóctona en Rancho Viejo, un establecimiento ubicado en Altos de Chipión, en la región de Ansenuza.
Un total de 69 animales silvestres recuperaron su libertad en la región de Ansenuza. La Policía Ambiental llevó adelante una nueva jornada de reinserción de fauna autóctona en el establecimiento Rancho Viejo, ubicado en Altos de Chipión, en la provincia de Córdoba.
Entre los ejemplares liberados había un carpincho, dos flamencos que habían perdido su capacidad de vuelo, comadrejas overas, lechuzas de campanario, gatos del monte, un gato melánico, un zorro, una cigüeña, un jote cabeza negra, caranchos y aves de menor porte.
Todos atravesaron diferentes procesos de recuperación en el centro de rescate y rehabilitación de la Reserva Tatú Carreta, donde recibieron atención de acuerdo con sus necesidades.
“Gran parte de los animales que recibimos provienen de procedimientos de control y fiscalización por tenencia ilegal. Es decir, son especies silvestres que las personas mantenían en cautiverio como mascotas”, explicó Adrián Rinaudo, secretario de Policía Ambiental.
Las historias detrás de los animales liberados
Uno de los casos más particulares fue el de un carpincho que permanecía en una granja de Villa María, donde era utilizado como parte de una exhibición publicitaria. El contacto prolongado con las personas había modificado su comportamiento, por lo que los especialistas trabajaron para que recuperara sus hábitos silvestres.
También fue liberado un gato melánico que había sido encontrado por una familia en la zona de Miramar. Al advertir que no se trataba de un animal doméstico, sus rescatistas lo entregaron a las autoridades.
Otros dos gatos del monte regresaron a la naturaleza después de necesitar un período de rehabilitación más extenso que los otros tres ejemplares con los que habían sido rescatados.
En tanto, los dos flamencos habían sido encontrados en San José de la Dormida. Uno tenía una lesión en un ala y el otro presentaba un cuadro de debilidad, pero ambos lograron recuperar su capacidad de vuelo.
Las lechuzas habían llegado desde Bell Ville cuando todavía eran muy pequeñas. Los especialistas completaron su crianza y estimularon sus habilidades de caza para que pudieran alimentarse por sus propios medios.
Entre los ejemplares también había una cigüeña rescatada en Sierras Chicas y un zorro proveniente del norte del departamento Punilla, que recibió tratamiento por una lesión en la cadera.
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