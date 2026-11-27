Horror y misterio en Río Cuarto: hallaron a una madre y a su hijo muertos dentro de su casa
Los cuerpos de Lili Pérez, de 81 años, y Sebastián Arias, de 43, fueron encontrados en una vivienda de Villa Dalcar, en Córdoba.
La Justicia de Córdoba investiga la muerte de una madre y de su hijo en el barrio Villa Dalcar, en la zona oeste de ciudad de Río Cuarto. Los cuerpos fueron hallados a raíz de denuncias de allegados a la familia, que habían perdido el contacto con las personas fallecidas hace varios días y decidieron acudir a la policía.
Las víctimas fueron identificadas como Lili Pérez, de 81 años, y Sebastián Arias, de 43, quienes fueron encontrados sin vida durante la tarde del jueves 26 de noviembre en el interior de una vivienda situada en la calle José Mármol 350, a pocos metros de la intersección con Guardias Nacionales, según informó Cadena 3.
Fuentes policiales revelaron que en el lugar se incautaron dos armas blancas, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo. Además, detallaron que los cuerpos presentaban un avanzado estado de descomposición.
La principal hipótesis
La investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía de 2º turno de Río Cuarto, liderada por el fiscal Luciano Rodríguez. Entre otras medidas dispuestas por la Justicia cordobesa, se encuentra pendiente la realización de la autopsia a los fines de determinar la causa eficiente de los eventos y las circunstancias en que habrían ocurrido.
Por el momento, la causa fue caratulada como “muerte de etiología dudosa”. De todas formas, trascendió de manera extraoficial que una de las principales líneas de investigación apunta a un presunto homicidio seguido de suicidio.
De acuerdo a la información aportada por el Ministerio Público Fiscal provincial, la actuación judicial se produjo a raíz de denuncias de allegados a la familia que habían perdido el contacto con las víctimas desde el viernes 21 de noviembre de 2026.
En el operativo intervino personal de la Policía Judicial de Río Cuarto, de la División General de Investigaciones Criminales y del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de la Policía de de Córdoba.
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