De acuerdo a la información aportada por el Ministerio Público Fiscal provincial, la actuación judicial se produjo a raíz de denuncias de allegados a la familia que habían perdido el contacto con las víctimas desde el viernes 21 de noviembre de 2026.

En el operativo intervino personal de la Policía Judicial de Río Cuarto, de la División General de Investigaciones Criminales y del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de la Policía de de Córdoba.