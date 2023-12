Corrientes: un camión de caudales perdió su carga en la Ruta 12

A partir de la información que se conoció, de forma repentina, y por causas que se desconocen hasta el momento, las puertas del vehículo se abrieron, lo que provocó que cayeran varios bolsos cargados con dinero, los cuales quedaron esparcidos en medio de la carretera nacional.

Los conductores de vehículos que transitaban por el lugar se sorprendieron cuando billetes de dinero se les pegaban al parabrisas, muchos se detuvieron y comenzaron a recolectarlos. Minutos más tarde al llegar las patrullas de la policía de Corrientes lograron recuperar parte del dinero restante.

Comúnmente las puertas de un camión de caudales se abren solamente desde el exterior con llaves, lo que hipotéticamente indica que el accidente se produjo por un descuido de los transportistas o bien por una falla en la cerradura.

La pérdida de dinero no hubiese significado tanto si las bolsas que cayeron al asfalto no se hubieran roto, pero sucedió que a pocos metros venía otro camión de gran porte que circulaba por la zona y lamentablemente no logró esquivarlos. El vehículo pisó los bolsones, los cuales explotaron por lo que cientos de billetes terminaron desparramados por el asfalto.

El viento hizo que el dinero comience a volar transformándose en una verdadera lluvia de dinero.

Los vehículos particulares que ocasionalmente transitaban por el sitio se encontraron con la increíble y "milagrosa" escena: miles de pesos cayendo desde el cielo sobre sus carrocerías. Algunos se bajaron a recoger el dinero, otros siguieron su camino con los billetes pegados en el parabrisas, lo cierto es que se habría perdido una considerable suma.

Por otra parte, el insólito hecho pudo ocasionar una tragedia de mayor consideración ya que el camión que pisó las sacas evitó afortunadamente impactar con otro que se encontraba en el lugar.

La justicia correntina investiga las causas del accidente, buscando al o los responsables del caso.