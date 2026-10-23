Desaparición de Nancy Godoy: dictan prisión preventiva para Rosa Leguizamón y Nahuel Rojas
La encargada del traslado de la docente a la escuela está imputada por homicidio, mientras que su marido fue imputado por femicidio, ambos como coautores.
En el marco de la investigación por la desaparición de Nancy Godoy, la docente que fue vista por última vez el 6 de octubre en Esquina, la Justicia de Corrientes dictó la prisión preventiva para Rosa Leguizamón y su esposo, Sergio Nahuel Rojas. La mujer fue imputada como coautora de homicidio, mientras que su pareja como coautor de femicidio.
Así lo resolvió el juez de Garantías de Esquina, Jorge Gustavo Vallejos, mediante la Resolución Nº 495, en la que hizo lugar a las medidas de coerción solicitadas por fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González con la adhesión de los abogados querellantes.
De esta forma, se dispuso que Leguizamón y Rojas continúen detenidos con prisión preventiva hasta la realización del juicio por la desaparición de la docente.
Previo a esta decisión, los representantes del Ministerio Público Fiscal formalizaron la imputación de ambos acusados, de acuerdo con las evidencias reunidas hasta esta etapa del proceso. A Rojas se le atribuyó el delito de femicidio en calidad de coautor material, mientras que a Leguizamón se le atribuyó el delito de homicidio simple en calidad de coautora.
Los fiscales habían solicitado la prisión preventiva argumentando un posible riesgo de fuga y de obstaculización de la causa debido a que ambos detenidos conocen el lugar donde pudo haber ocurrido el crimen, podrían modificar el terreno, ocultar pruebas o deshacerse de indicios que los relacione con la desaparición de la docente.
Habló el abogado de Rosa: "No se demostró absolutamente nada"
Marcos Neironi, defensor de Rosa Leguizamón, planteó que va a apelar la medida y a aportar pruebas para demostrar la inocencia y exclusión de hipotética actividad criminal de su clienta.
Al escuchar los argumentos de la fiscalía durante la audiencia de imputación, Neironi había planteado que no estaba claro cuál era el indicio para sospechar de Leguizamón como coautora de un homicidio simple.
Tras conocerse la decisión judicial, remarcó: "No encuentro una justificación concreta ni una explicación del hecho en sí. Es media carilla lo que dicen. Creo que esta investigación ameritaba una explicación muchísimo mayor como para demostrarle al juez y a la sociedad como la fiscalía piensa que acontecieron los hechos".
Subrayó que, cuando se le imputa un delito a una persona, "es muy importante decir cómo lo cometió, con temporalidad, características de acción y comisión", lo cual, a su criterio, presentaba fallas.
En cuanto a la prisión preventiva, el abogado consideró que no había probabilidad para la medida porque "no se demostró absolutamente nada".
Neironi explicó también que decidió no impugnar la resolución judicial en el día de la fecha por una estrategia procesal, pero que, cuando se incorporen nuevas pruebas, solicitará una disminución de las medidas de coerción, puntualmente, la prisión domiciliaria, dado que Rosa tiene tres hijos, uno de tan solo tres años.
Leguizamón sostuvo, según su abogado, que vio a Nancy el jueves 8 cuando se acercó a avisarle que a la noche se iba a Sause junto a su marido y su hermano a un festival. "Eso lo vamos a acreditar. Vamos a demostrar que Rosa no tiene nada que ver con esto", insistió Neironi.
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