Desaparición de Nancy Godoy: dictan prisión preventiva para Rosa Leguizamón y Nahuel Rojas

Habló el abogado de Rosa: "No se demostró absolutamente nada"

Marcos Neironi, defensor de Rosa Leguizamón, planteó que va a apelar la medida y a aportar pruebas para demostrar la inocencia y exclusión de hipotética actividad criminal de su clienta.

Al escuchar los argumentos de la fiscalía durante la audiencia de imputación, Neironi había planteado que no estaba claro cuál era el indicio para sospechar de Leguizamón como coautora de un homicidio simple.

Tras conocerse la decisión judicial, remarcó: "No encuentro una justificación concreta ni una explicación del hecho en sí. Es media carilla lo que dicen. Creo que esta investigación ameritaba una explicación muchísimo mayor como para demostrarle al juez y a la sociedad como la fiscalía piensa que acontecieron los hechos".

Subrayó que, cuando se le imputa un delito a una persona, "es muy importante decir cómo lo cometió, con temporalidad, características de acción y comisión", lo cual, a su criterio, presentaba fallas.

En cuanto a la prisión preventiva, el abogado consideró que no había probabilidad para la medida porque "no se demostró absolutamente nada".

Neironi explicó también que decidió no impugnar la resolución judicial en el día de la fecha por una estrategia procesal, pero que, cuando se incorporen nuevas pruebas, solicitará una disminución de las medidas de coerción, puntualmente, la prisión domiciliaria, dado que Rosa tiene tres hijos, uno de tan solo tres años.

Leguizamón sostuvo, según su abogado, que vio a Nancy el jueves 8 cuando se acercó a avisarle que a la noche se iba a Sause junto a su marido y su hermano a un festival. "Eso lo vamos a acreditar. Vamos a demostrar que Rosa no tiene nada que ver con esto", insistió Neironi.