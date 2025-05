El calvario de una argentina en México: denuncia que su pareja la tuvo secuestrada

Además, la mantenía completamente incomunicada, la agredía físicamente, la medicaba en contra de su voluntad y la obligó a tatuarse su nombre en varias partes del cuerpo.

A pesar de su denuncia, Sand no puede volver a Argentina porque Zubirán Rabay la denunció por “sustracción de menores”, lo que derivó en la activación del Alerta Ámber sobre su hijo. }

secuestrada mexico

“Vivo aterrorizada. Temo por mi vida y la de mi hijo”, dijo en un video que compartió en sus redes sociales tras escaparse del calvario que le hizo vivir su esposo.

Priscila Sand conoció a Salvador Zubirán Rabay en julio de 2023 durante un viaje a la capital de México. Al tercer día él le propuso que vivieran juntos y al cuarto comenzó la pesadilla.

“Le dije a su mamá que me quería volver a mi país y él se enteró. Me sacó el celular, me arrastró del pelo y me golpeó contra una pared”, relató Priscila.

Cuando nació el hijo de la pareja, Salvador se volvió más controlador: la mantenía completamente aislada de su familia, le revisaba el celular cuando volvía del trabajo y hasta le prohibía llevar al bebé al médico si él no estaba presente.

“No podía salir a trabajar. Estaba siempre en la casa. Siempre había un escolta. Si quería salir a caminar, tenía que pedir permiso, y si él me dejaba, iba con alguien atrás. Si quería cortarme el pelo, venía alguien a casa. Si quería hacerme las uñas, también. Y los fines de semana salíamos al shopping, pero siempre con él. Si quería ir al baño, dos personas de seguridad me acompañaban y me esperaban afuera”, relató en diálogo con Infobae.

Priscila pudo escapar en medio de un descuido de la custodia montada por su marido. Se fue junto a su bebé y un bolso con lo justo. Tras estar a salvo, presentó la denuncia en la Fiscalía Antisecuestro de la Ciudad de México.

La argentina asegura que su caso no es el único y que la actriz Laura Vignatti también denunció públicamente a Zubirán Rabay.

Priscila denunció que su marido tiene conexiones con la Justicia y que, a pesar de las pruebas, la Fiscalía no avanzó en la denuncia hasta el momento.