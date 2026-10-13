El cardenal Ángel Rossi sobre la visita del papa León XIV a Córdoba: "Mantenemos la ilusión y el deseo"

Quién es Ángel Rossi y cual es su postura frente al Gobierno

Sacerdote jesuita y arzobispo de Córdoba desde 2021, Ángel Sixto Rossi fue nombrado cardenal en septiembre de 2023 por el papa Francisco, con quien mantuvo una histórica cercanía iniciada durante su formación en la Compañía de Jesús. Reconocido por su trabajo en la fundación social Manos Abiertas, Rossi se ha consolidado como una de las voces pastorales más críticas respecto al impacto del modelo económico de Javier Milei. En sus últimas intervenciones públicas ha cuestionado con dureza la narrativa oficial sobre la pobreza, señalando que "la macroeconomía de la que hablan no baja al plato" y advirtiendo sobre el creciente deterioro de la realidad social que enfrentan los sectores vulnerables.