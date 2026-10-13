El cardenal Ángel Rossi sobre la visita del papa León XIV a Córdoba: "Mantenemos la ilusión y el deseo"
El arzobispo se mostró optimista tras la intervención quirúrgica del pontífice y confirmó que continúan los preparativos para su llegada el 10 de noviembre.
El cardenal y arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, se refirió al viaje del Papa León XIV a la provincia previsto para el próximo 10 de noviembre, y transmitió tranquilidad respecto a su estado de salud tras la reciente intervención quirúrgica a la que fue sometido en el Hospital Gemelli de Roma. A pesar de las dudas generadas por la suspensión temporal de la agenda papal, Rossi afirmó que la comunidad religiosa mantiene intacta la esperanza de concretar el encuentro.
"La noticia shockea un poquito, pero mantenemos por supuesto la ilusión y el deseo de que lo tengamos acá", manifestó el arzobispo en declaraciones a medios locales, al tiempo que remarcó que lo primordial continúa siendo la salud del Santo Padre.
Preparativos en marcha y llamado a la oración
El arzobispo confirmó que la organización técnica y logística para la escala cordobesa no se ha detenido. Ante la consulta sobre la continuidad del operativo desplegado en la provincia, Rossi fue enfático al señalar que "no podemos aflojar" y pidió acompañar al pontífice con la oración durante su proceso de rehabilitación.
"Rezamos en primer lugar. Uno a veces piensa egoístamente en su venida, pero lo primero que hay que pensar es en su salud", reflexionó Rossi, quien recordó haber compartido momentos recientes con León XIV en Roma y lo definió como una persona activa y de gran vitalidad.
Quién es Ángel Rossi y cual es su postura frente al Gobierno
Sacerdote jesuita y arzobispo de Córdoba desde 2021, Ángel Sixto Rossi fue nombrado cardenal en septiembre de 2023 por el papa Francisco, con quien mantuvo una histórica cercanía iniciada durante su formación en la Compañía de Jesús. Reconocido por su trabajo en la fundación social Manos Abiertas, Rossi se ha consolidado como una de las voces pastorales más críticas respecto al impacto del modelo económico de Javier Milei. En sus últimas intervenciones públicas ha cuestionado con dureza la narrativa oficial sobre la pobreza, señalando que "la macroeconomía de la que hablan no baja al plato" y advirtiendo sobre el creciente deterioro de la realidad social que enfrentan los sectores vulnerables.
Cronograma en el Vaticano
Desde la oficina de prensa de la Santa Sede informaron que el pontífice ya regresó a su habitación del centro médico y que mantendrá sus actividades oficiales en pausa hasta el 20 de octubre. De responder favorablemente al tratamiento y a la fisioterapia postoperatoria, se mantendrá la agenda original del viaje apostólico a la Argentina, donde Córdoba figura como una de las sedes principales del recorrido.
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