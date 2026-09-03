Dura crítica de la Iglesia a la gestión de Javier Milei mientras se prepara la visita de León XIV al país

Y en esa línea aseguró días atrás en diálogo con Canal C que el papa León XIV conoce el país al que llega. "Sabe de lo lindo de nuestro pueblo y de la parte fulera, de la conducción de los gobiernos. No llega con los ojos vendados", explicó por lo que consideró que venía "bien" la mirada del Papa porque en el país se está "destratando a los frágiles y sería lindo que se revierta".

La perspectiva de Sixto Rossi es la del desafío colectivo de "poner la mirada en el más necesitado". En ese sentido, opínó que León XIV es "más manso" que su antecesor Francisco, pero que representa "el legado de Francisco, en los temas esenciales, sin perder lo propio, ya que hay continuidad en los temas generales como la paz, la migración, las economías inhumanas".

Leon XIV visitará la Argentina en noviembre.

Durante el último tedéum en la Catedral porteña, el arzobispo de la Ciudad de Buenos Jorge García Cuerva ya se había mostrado firme ante la perspectiva del Gobierno nacional. "A veces como sociedad argentina también recorremos caminos peligrosos", advirtió frente a Milei.

Y cuestinó abiertamente las formas del gobierno libertario al advertir que "recorremos el camino de la intolerancia, el de los enfrentamientos constantes, el de la descalificación del otro por pensar o ser distinto, el camino de la crueldad hacia los más débiles".