¿Suspenden la visita del papa León XIV a la Argentina tras la operación de tumor maligno? Qué dijo el Gobierno

El Gobierno de Javier Milei envió este martes todo su "sentimiento y acompañamiento" al papa León XIV luego de que la Santa Sede confirmara que el pontífice fue operado con éxito para extirparle un lóbulo pulmonar a raíz de un diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar. Ante el delicado cuadro de salud, surgieron dudas sobre su visita a la Argentina.