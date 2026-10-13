¿Suspenden la visita del papa León XIV a la Argentina tras la operación de tumor maligno? Qué dijo el Gobierno
El vocero presidencial, Adrián Ravier, se refirió al estado de salud del papa León XIV luego de confirmarse que padece un adenocarcinoma pulmonar.
El Gobierno de Javier Milei envió este martes todo su "sentimiento y acompañamiento" al papa León XIV luego de que la Santa Sede confirmara que el pontífice fue operado con éxito para extirparle un lóbulo pulmonar a raíz de un diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar. Ante el delicado cuadro de salud, surgieron dudas sobre su visita a la Argentina.
La postura oficial sobre la visita del papa León XIV y los posibles cambios
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Durante una rueda de prensa en la Casa Rosada frente a los medios acreditados, el vocero presidencial, Adrián Ravier, brindó precisiones sobre la información que maneja el Poder Ejecutivo en medio de la conmoción internacional por la salud del Santo Padre.
"En la conferencia, la información que teníamos era que la operación había sido un éxito y sabíamos por el vocero del Vaticano que no había modificaciones a los planes de venir a Sudamérica", explicó el funcionario en una primera instancia.
Sin embargo, tras tomar conocimiento del parte médico oficial que confirmó la naturaleza maligna del nódulo extirpado, Ravier reconoció que el escenario podría requerir drásticas adaptaciones logísticas y diplomáticas para priorizar la recuperación del máximo líder de la Iglesia Católica.
"Esto no sé si cambia algo. De parte del Presidente, por supuesto, todo nuestro sentimiento y acompañamiento. Por supuesto la agenda se podrá modificar para hacer posible la llegada del papa", aseguró el vocero, garantizando la total disposición del Gobierno nacional para flexibilizar el cronograma de actividades y adaptar la gira papal a las estrictas necesidades médicas de León XIV.
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