Parte médico oficial desde el Vaticano: el papa León XIV fue operado de un tumor maligno y suspendió su agenda
El parte médico oficial confirmó que la operación del el papa León XIV en el Hospital Gemelli fue exitosa, pero confirmó diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar.
La Oficina de Prensa de la Santa Sede difundió los detalles oficiales sobre la intervención quirúrgica a la que se sometió el papa León XIV en el Policlínico Gemelli de Roma. Aunque el procedimiento se completó con éxito y sin complicaciones, el parte médico confirmó la gravedad del cuadro clínico inicial.
El parte médico oficial y la confirmación del adenocarcinoma
El equipo médico encargado de la intervención, integrado por el profesor Stefano Margaritora y el doctor Luigi Carbone, detalló cómo se desarrolló la cirugía torácica:
"Para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica video asistida. El examen histológico in situ ha confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal y como se sospechaba a partir de los exámenes preoperatorios".
La cirugía tuvo una duración aproximada de 90 minutos —dentro de un tiempo total en quirófano de tres horas— y finalizó según lo previsto. Desde la Santa Sede informaron que el Papa se despertó sin inconvenientes y, tras un breve periodo de observación, ya se encuentra descansando en su habitación ubicada en la décima planta.
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El equipo médico y los pasos a seguir de León XIV
La compleja operación fue llevada a cabo por destacados especialistas del centro médico romano:
- Equipo quirúrgico: dirigido por el profesor Stefano Margaritora, con la colaboración de la profesora Elisa Meacci, la doctora María Teresa Congedo y el doctor Leonardo Petracca Caravella.
- Equipo de anestesiología: compuesto por el profesor Massimo Antonelli, el doctor Giovanni Punzo y el doctor Giuseppe Bello.
Tras la confirmación del diagnóstico maligno y el inicio del posoperatorio, el sumo pontífice mantendrá suspendida toda su agenda oficial mientras avanza su recuperación bajo estricta supervisión médica.
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