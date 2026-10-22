"Argentina, allá vamos": el papa León XIV confirmó su viaje a Sudamérica
Tras ser operado de un tumor, el Papa León XIV le confirmó a fieles argentinos en el Vaticano que su inminente viaje a Sudamérica sigue en pie.
Luego de las dudas generadas por su reciente intervención quirúrgica, el papa León XIV llevó enorme tranquilidad a sus fieles. Durante un cálido encuentro con una pareja argentina en la emblemática Plaza de San Pedro, el sumo pontífice fue contundente sobre su gira y aseguró entre sonrisas: "Argentina, allá vamos".
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La esperada visita pastoral había quedado temporalmente en suspenso luego de que fuera operado por el hallazgo de un nódulo que resultó ser un adenocarcinoma pulmonar. Sin embargo, la máxima autoridad de la Iglesia Católica ratificó de manera informal que los planes originales se mantienen intactos y la organización avanza sin pausas.
Desde el Vaticano difundieron los informes médicos definitivos y llevaron gran alivio internacional. Los especialistas confirmaron que la enfermedad estaba localizada y que, tras la exitosa cirugía, no será necesario realizar ningún tratamiento oncológico adicional, garantizando que no existe impedimento clínico para afrontar los vuelos.
El viaje sudamericano contempla una intensa agenda. Comenzará el próximo 6 de noviembre en Uruguay, para luego aterrizar el día 8 en suelo argentino. En nuestro país permanecerá hasta el 11 de noviembre, incluyendo visitas especiales a Luján y Córdoba.
Finalmente, la histórica gira culminará en Perú con cinco días de múltiples actividades. Actualmente, debido al desgaste físico que implica el extenso recorrido, los organizadores vaticanos analizan eliminar la escala programada en Cusco debido a los más de 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar.
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