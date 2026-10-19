El Subte anunció que extiende su horario y funcionará hasta la 1:30 de la mañana.

El Subte extiende su horario: un anuncio al estilo "Iron Maiden"

Para comunicar el beneficio, Subterráneos de Buenos Aires difundió un creativo spot publicitario en el que varios de los emblemáticos "Eddie the Head" —la icónica mascota de Iron Maiden representada en sus distintas etapas históricas como el soldado, el samurai o el cyborg— descienden por las escaleras de la estación Facultad de Derecho e ingresan a los vagones para viajar rumbo al estadio.