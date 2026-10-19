El Subte anunció que extiende su horario y funcionará hasta la 1:30 de la mañana
La modificación del horario habitual aplica únicamente a la Línea H y sólo por esta vez, debido al recital de Iron Maiden en la cancha de Huracán.
Con motivo de las dos esperadas presentaciones de Iron Maiden en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios, el Subte de Buenos Aires confirmó que la Línea H extenderá su horario habitual de funcionamiento para acompañar el retorno del público masivo.
Según detalló la empresa en un comunicado oficial acompañado de un llamativo video institucional, el servicio especial estará disponible las noches del martes 20 y miércoles 21 de octubre hasta la 1:30 a. m.. La medida busca garantizar una salida ordenada y ágil tras la finalización de los recitales de la legendaria banda británica de heavy metal.
El Subte extiende su horario: un anuncio al estilo "Iron Maiden"
Para comunicar el beneficio, Subterráneos de Buenos Aires difundió un creativo spot publicitario en el que varios de los emblemáticos "Eddie the Head" —la icónica mascota de Iron Maiden representada en sus distintas etapas históricas como el soldado, el samurai o el cyborg— descienden por las escaleras de la estación Facultad de Derecho e ingresan a los vagones para viajar rumbo al estadio.
La Línea H, que conecta las estaciones Hospitales (a pocas cuadras de la cancha de Huracán) con Facultad de Derecho, resultará clave para transportar a miles de fanáticos de forma segura hacia las conexiones con el resto de la red de transporte y avenidas principales de la Ciudad de Buenos Aires.
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