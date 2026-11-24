Cuánto costará el boleto de subte desde diciembre

Con el nuevo aumento, el pasaje general de subte tendrá un valor de $1.966 para quienes utilizan una tarjeta SUBE registrada. En tanto, quienes tengan una tarjeta sin nominalizar deberán pagar $2.541,10 por viaje, una diferencia importante respecto de la tarifa convencional. El premetro, por su parte, tendrá un costo de $688,10 para los usuarios con SUBE registrada, mientras que quienes no hayan realizado ese trámite abonarán $1.094,08.