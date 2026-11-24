Aumenta el subte: cuánto costará el boleto desde diciembre y cuáles serán las tarifas con descuento
El Gobierno de la Ciudad aplicará una nueva actualización del transporte subterráneo a partir del 1° de diciembre.
Viajar en subte en la Ciudad de Buenos Aires será más caro desde diciembre. A partir del martes 1°, el boleto general pasará de $1.887 a $1.966, como consecuencia de una nueva actualización tarifaria del 4,2%. La modificación también alcanzará al premetro y a los distintos esquemas de beneficios que contempla el servicio, aunque continuarán vigentes los descuentos para quienes utilizan el transporte público con mayor frecuencia.
El incremento forma parte del mecanismo de actualización mensual que aplica el Gobierno porteño, que contempla la inflación de dos meses anteriores más un adicional de dos puntos porcentuales. Para establecer el nuevo cuadro tarifario se tomó como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que registró una variación del 2,2%. De esta manera, los usuarios deberán afrontar un nuevo gasto para trasladarse por la red de subterráneos.
Cuánto costará el boleto de subte desde diciembre
Con el nuevo aumento, el pasaje general de subte tendrá un valor de $1.966 para quienes utilizan una tarjeta SUBE registrada. En tanto, quienes tengan una tarjeta sin nominalizar deberán pagar $2.541,10 por viaje, una diferencia importante respecto de la tarifa convencional. El premetro, por su parte, tendrá un costo de $688,10 para los usuarios con SUBE registrada, mientras que quienes no hayan realizado ese trámite abonarán $1.094,08.
También continuarán vigentes los beneficios para determinados grupos de pasajeros. La Tarifa Social tendrá un valor de $688,10, mientras que el boleto estudiantil costará $275,24. Estos descuentos permiten reducir el impacto de los aumentos para quienes cumplen con las condiciones establecidas para acceder a cada beneficio.
Cuáles son los descuentos para pasajeros frecuentes del subte
El esquema de descuentos progresivos para pasajeros frecuentes seguirá funcionando durante diciembre. El sistema contempla una reducción del 20% para quienes realizan entre 21 y 30 viajes mensuales, del 30% para quienes acumulan entre 31 y 40 viajes y del 40% para aquellos que superan los 40 traslados. De esta manera, el valor del boleto disminuye a medida que aumenta la cantidad de viajes realizados durante el mes calendario.
Con las nuevas tarifas, quienes acumulen entre 21 y 30 viajes pagarán $1.572,80 por pasaje, mientras que los usuarios que realicen entre 31 y 40 abonarán $1.376,20. Finalmente, a partir del viaje número 41, el boleto tendrá un costo de $1.179,60. Los descuentos se aplican automáticamente, sin necesidad de realizar un trámite adicional, siempre que se utilice una tarjeta SUBE registrada.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario