Le robaron a una automovilista, intentaron escapar por el Subte B y fueron detenidos en la estación
Se trata de tres hombres de 19, 24 y 40 años que le habían hurtado el celular y la billetera al conductor del vehículo en Balvanera.
La Policía de la Ciudad detuvo a tres hombre de 19, 24 y 40 años luego de robarle un celular y una billetera a una automovilista en el barrio porteño de Balvanera e intentar escapar por la estación Carlos Gardel de la línea B del subte.
El hecho ocurrió cuando la víctima, de 34 años, se encontraba detenida frente a un semáforo en la intersección de Anchorena y Carlos Gardel. En ese momento, uno de los delincuentes se acercó a la ventanilla del conductor para distraerla, mientras sus dos cómplices ingresaron al vehículo por el lado del acompañante y sustrajeron sus pertenencias.
Tras cometer el robo, los tres hombres escaparon a pie e ingresaron a la estación Carlos Gardel, donde efectivos del Departamento Subte desplegaron un operativo cerrojo que les impidió abordar una formación y permitió detenerlos en pocos minutos.
Durante la fuga, los sospechosos descartaron una mochila que contenía una billetera negra con el DNI de la damnificada y otros elementos de interés para la investigación. Además, uno de ellos arrojó un teléfono celular dentro de un cesto de residuos de la estación, que posteriormente fue reconocido por la víctima.
En el procedimiento también fueron secuestrados un iPhone y un Samsung que estaban entre las pertenencias de los detenidos.
Los detenidos tienen antecedentes penales
Los tres imputados tienen domicilio en José León Suárez, partido bonaerense de General San Martín, y registran antecedentes penales. El más joven cuenta con registros por hurto, robo y portación de armas no convencionales desde los 16 años, mientras que el hombre de 40 posee antecedentes por robo, amenazas, lesiones, atentado y resistencia a la autoridad, además de actuaciones por prestar servicios como trapito.
Por su parte, el detenido de 24 años también registra antecedentes por robo.
Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 18, a cargo de Soledad Mariño, con intervención de la Secretaría 156 de Jimena Castro, que dispuso la detención de los tres hombres y el secuestro de los elementos encontrados.
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