Los detenidos tienen antecedentes penales

Los tres imputados tienen domicilio en José León Suárez, partido bonaerense de General San Martín, y registran antecedentes penales. El más joven cuenta con registros por hurto, robo y portación de armas no convencionales desde los 16 años, mientras que el hombre de 40 posee antecedentes por robo, amenazas, lesiones, atentado y resistencia a la autoridad, además de actuaciones por prestar servicios como trapito.

Por su parte, el detenido de 24 años también registra antecedentes por robo.

Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 18, a cargo de Soledad Mariño, con intervención de la Secretaría 156 de Jimena Castro, que dispuso la detención de los tres hombres y el secuestro de los elementos encontrados.