Qué tomar porque no funciona el tren Mitre para ir a Belgrano, Palermo y Retiro
Ante la interrupción total de los tres ramales del tren mitre desde las 6.30 repasá todas las alternativas de colectivos y subte.
La interrupción de los tres ramales del tren Mitre (Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre) —originada tras arrollar una chapa entre las estaciones Colegiales y Carranza— obliga a miles de usuarios a buscar alternativas para ir a Belgrano, Palermo y Retiro.
Colectivos directos desde zona norte hacia Belgrano, Palermo y Retiro
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Según el ramal habitual que utilice cada pasajero, existen múltiples líneas de colectivos que recorren los principales corredores paralelos a las vías del ferrocarril:
- Desde el ramal Tigre (Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López): las opciones más directas por Avenida Libertador o Avenida Maipú / Cabildo hacia Belgrano, Palermo y Retiro son las líneas 60 (en sus distintos ramales por Panamericana o Bajo), 130 (conecta Boulogne, San Isidro y Vicente López directo con Barrancas de Belgrano, Palermo y Retiro), 152 (une Olivos con Belgrano, Palermo y Retiro por Cabildo y Santa Fe) y 29 (conecta Olivos y Vicente López con Belgrano y Palermo).
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Desde el ramal Bartolomé Mitre (Olivos, Florida, Munro, Vicente López): además de las líneas 152, 60 y 130 en el tramo de Maipú, quienes viajan desde estaciones intermedias cuentan con las líneas 41, 59, 68 y 161, que conectan la zona oeste de Vicente López con Belgrano, Palermo y Plaza Italia.
Desde el ramal José León Suárez (Suárez, San Martín, Villa Ballester, San Andrés, Urquiza): las alternativas principales hacia la Capital Federal son las líneas 78, 87, 111 (llega hasta Palermo y Aduana), 127, 140 (une Boulogne y Villa Adelina con Belgrano y Palermo), 169 y 175, además del ferrocarril Urquiza hasta Federico Lacroze para combinar luego con la Línea B de subte o colectivos hacia Palermo.
Cómo combinar con el Subte D y otras líneas dentro de la Ciudad
Para quienes ya se encuentran en los barrios porteños afectados o logran acercarse hasta los centros de transbordo del norte de la Ciudad, la red de subterráneos permite evitar la congestión vehicular en superficie:
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Conexión por Línea D (Congreso de Tucumán – Catedral): es la vía más rápida para unir Belgrano (estaciones Congreso de Tucumán, Juramento, José Hernández y Olleros) con Palermo (Ministro Carranza, Palermo y Plaza Italia) y el centro porteño, permitiendo combinar en Pueyrredón con la Línea H (hacia Recoleta y Retiro vía combinación) o en 9 de Julio con la Línea C (directa a la cabecera de Retiro).
Colectivos rápidos entre Barrancas de Belgrano, Palermo y Retiro: en el corredor de Barrancas de Belgrano se concentran las líneas 15, 29, 42, 44, 55, 60, 63, 64, 65, 80, 107, 113, 114, 118, 130 y 152, con servicios frecuentes tanto hacia la zona de Plaza Italia y Pacífico (Palermo) como hacia la terminal ferroviaria de Retiro.
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