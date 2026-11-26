Conexión por Línea D (Congreso de Tucumán – Catedral): es la vía más rápida para unir Belgrano (estaciones Congreso de Tucumán, Juramento, José Hernández y Olleros) con Palermo (Ministro Carranza, Palermo y Plaza Italia) y el centro porteño, permitiendo combinar en Pueyrredón con la Línea H (hacia Recoleta y Retiro vía combinación) o en 9 de Julio con la Línea C (directa a la cabecera de Retiro ).

Colectivos rápidos entre Barrancas de Belgrano, Palermo y Retiro: en el corredor de Barrancas de Belgrano se concentran las líneas 15, 29, 42, 44, 55, 60, 63, 64, 65, 80, 107, 113, 114, 118, 130 y 152, con servicios frecuentes tanto hacia la zona de Plaza Italia y Pacífico (Palermo) como hacia la terminal ferroviaria de Retiro.