Escándalo en el cine: se pelearon por la butaca, tiraron gas pimienta y tuvieron que evacuar la sala

“Nosotros llegamos, entramos un poquito tarde a la película, estaba todo apagado y cuando llegamos ellos estaban ocupando nuestras butacas”, recordó.

Según contó, les pidieron que se desplazaran para poder sentarse, pero la situación generó una primera discusión. “Nosotros les pedimos si se podían correr un poquito. Ahí ya hubo un disturbio porque no se querían correr, entonces logramos sentarnos”, señaló la joven en diálogo con ELONCE.

Sin embargo, el conflicto continuó. Sofía aseguró que una de las mujeres comenzó a insultar a su amiga mientras intentaba mirar la película. “Le empezó a decir cosas insultantes, tipo que a vos nadie te va a querer, que mirá lo fea que sos”, relató.

De los insultos a las agresiones físicas

Ante la continuidad de los insultos, una de las jóvenes decidió solicitar la intervención del personal del cine. Una empleada se acercó y pidió a las involucradas que se tranquilizaran para permitir que continuara la función.

Durante unos 20 minutos, según Sofía, la situación pareció normalizarse. Sin embargo, los insultos comenzaron nuevamente. “Mi amiga agarra y se para y dice: ‘Basta, es la última vez que me quedo acá’”, recordó.

La joven aseguró que, cuando su amiga volvió a pedir ayuda, fue atacada físicamente. “Ni siquiera se alcanza a ir la empleada y la agarra de los pelos y le empieza a pegar, o sea, de la nada”, afirmó.

Sofía y otra amiga intentaron separarlas, pero también quedaron involucradas en el enfrentamiento. “Nosotras con mi otra amiga nos empezamos a meter para intentar separarlas, pero no había forma. Estaban como muy alteradas”, relató.

El gas pimienta afectó a toda la sala

Cuando otras personas comenzaron a intervenir para separar a las involucradas, una de las mujeres sacó un aerosol de gas pimienta. “En eso que nos ayudan a separarnos, ella saca el gas pimienta y empieza a rociar a todos”, contó Sofía.

El producto irritante se dispersó dentro del recinto cerrado y provocó molestias entre los espectadores. “Empezamos todos con irritación en los ojos y tos, salimos del cine y cortaron la película”, describió.

La joven recordó que entre los presentes había niños y personas mayores que también debieron abandonar la sala. “No sabés si lavarte la cara o no lavarte la cara porque nos ardían los ojos”, manifestó.

Por disposición del fiscal Martín Abraham, de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, las dos mujeres fueron trasladadas a la Alcaidía. Además, se dispuso que la damnificada radicara la denuncia correspondiente, fuera examinada por el médico policial y que se secuestrara el gas pimienta utilizado durante el episodio.