"La nueva Focker": Ben Stiller cambia de lugar en la familia y revive una de sus comedias más recordadas
A 16 años de la última película, Greg Focker regresa junto a Robert De Niro y una incorporación clave: Ariana Grande. Esta vez, el eterno yerno deberá descubrir qué se siente al estar del otro lado.
Pasaron 26 años desde que Greg Focker conoció a Jack Byrnes y descubrió que conquistar a Pam iba a ser bastante más sencillo que conseguir la aprobación de su padre. “La familia de mi novia” convirtió el enfrentamiento entre Ben Stiller y Robert De Niro en una de las comedias más recordadas de comienzos de los 2000, y después llegaron “La familia de mi esposo” y “Los pequeños Focker”.
La saga parecía terminada, pero 16 años después vuelve con “La nueva Focker”. Regresa buena parte del elenco original, Ariana Grande se suma a la familia y la película encuentra una excusa bastante simple para volver a meter a Greg en problemas: ahora le toca ocupar el lugar del suegro.
Su hijo Henry (Skyler Gisondo) quiere casarse con Olivia Jones (Ariana Grande), una exnegociadora de rehenes del FBI que no tarda en despertar las sospechas de Greg. Él está convencido de que algo no cierra, pero nadie parece demasiado preocupado y Jack, para colmo, acepta a la joven con una facilidad que su yerno jamás tuvo la suerte de conocer.
Ahí aparece el juego que sostiene buena parte de “La nueva Focker”. Después de años soportando interrogatorios, investigaciones y todo tipo de pruebas para entrar al famoso círculo de confianza, Greg empieza a repetir algunos de los comportamientos que tanto detestaba. La diferencia es que sigue siendo Greg Focker y cualquier intento por controlar una situación tiene muchas posibilidades de terminar exactamente al revés.
Todo ocurre mientras la familia se prepara para celebrar los 80 años de Jack. Lo que debería ser un encuentro bastante tranquilo se convierte, como era de esperar, en una nueva acumulación de sospechas, secretos y situaciones incómodas.
Greg Focker ahora está del otro lado
John Hamburg conoce bien este universo. Participó como guionista de las tres películas anteriores y en esta cuarta entrega también asume la dirección, con una historia que no intenta esconder demasiado su vínculo con todo lo que vino antes.
Ben Stiller vuelve a encontrarse con un personaje que durante años construyó desde el nerviosismo, la inseguridad y esa facilidad casi inexplicable para empeorar cualquier problema. Pero Greg ya no es aquel joven que llegaba muerto de miedo a conocer a los padres de su novia. Tiene hijos grandes y, casi sin darse cuenta, empieza a mirar al novio de uno de ellos con los mismos ojos con los que Jack alguna vez lo miró a él.
La edad también suma un detalle divertido: Greg tiene aproximadamente los mismos años que tenía Jack cuando se conocieron. El tiempo pasó para los personajes y la película, en lugar de ignorarlo, lo utiliza para invertir una relación que fue el motor de la saga desde el comienzo.
Ariana Grande entra justamente en medio de ese cambio. Olivia tiene seguridad, sabe manejar situaciones de presión y no parece demasiado intimidada por la familia a la que está por incorporarse. Frente al nerviosismo permanente de Greg, ella puede mantenerse tranquila incluso cuando todo empieza a ponerse cada vez más extraño.
Esa diferencia funciona especialmente bien para la comedia. Grande no intenta competir con la gestualidad o el humor físico de Stiller, sino que juega con un personaje mucho más controlado, capaz de dejar que Greg avance con sus sospechas hasta terminar metiéndose solo en problemas.
Robert De Niro también puede correrse un poco de la posición que ocupó durante las primeras películas. Jack está por cumplir 80 años y ya no necesita perseguir a Greg para descubrir si es digno de su hija; ahora puede observar cómo aquel yerno al que volvió loco durante décadas empieza a entender algunas de sus antiguas obsesiones.
El regreso de Teri Polo como Pam, Blythe Danner como Dina y Owen Wilson como Kevin completa el componente nostálgico, mientras Beanie Feldstein y Eduardo Franco aparecen entre las incorporaciones. Hay referencias a las películas anteriores y situaciones pensadas especialmente para quienes conocen a estos personajes desde hace años, pero sin convertir cada escena en un recordatorio del pasado.
“La nueva Focker” tampoco busca reinventar una fórmula que el público conoce perfectamente. Vuelven los equívocos, el humor físico, las reuniones familiares que inevitablemente terminan mal y esa incomodidad que siempre acompañó los encuentros entre Greg y Jack. Algunas situaciones son previsibles, pero hay algo agradable en reencontrarse con estos personajes tantos años después y comprobar cuánto cambiaron sin dejar de reconocerse.
“La nueva Focker” se estrenó este jueves 26 de noviembre en los cines argentinos.
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