"La nueva Focker": Ben Stiller cambia de lugar en la familia y revive una de sus comedias más recordadas

Greg Focker ahora está del otro lado

John Hamburg conoce bien este universo. Participó como guionista de las tres películas anteriores y en esta cuarta entrega también asume la dirección, con una historia que no intenta esconder demasiado su vínculo con todo lo que vino antes.

Ben Stiller vuelve a encontrarse con un personaje que durante años construyó desde el nerviosismo, la inseguridad y esa facilidad casi inexplicable para empeorar cualquier problema. Pero Greg ya no es aquel joven que llegaba muerto de miedo a conocer a los padres de su novia. Tiene hijos grandes y, casi sin darse cuenta, empieza a mirar al novio de uno de ellos con los mismos ojos con los que Jack alguna vez lo miró a él.

La edad también suma un detalle divertido: Greg tiene aproximadamente los mismos años que tenía Jack cuando se conocieron. El tiempo pasó para los personajes y la película, en lugar de ignorarlo, lo utiliza para invertir una relación que fue el motor de la saga desde el comienzo.

Ariana Grande entra justamente en medio de ese cambio. Olivia tiene seguridad, sabe manejar situaciones de presión y no parece demasiado intimidada por la familia a la que está por incorporarse. Frente al nerviosismo permanente de Greg, ella puede mantenerse tranquila incluso cuando todo empieza a ponerse cada vez más extraño.

"La nueva Focker": Ben Stiller cambia de lugar en la familia y revive una de sus comedias más recordadas

Esa diferencia funciona especialmente bien para la comedia. Grande no intenta competir con la gestualidad o el humor físico de Stiller, sino que juega con un personaje mucho más controlado, capaz de dejar que Greg avance con sus sospechas hasta terminar metiéndose solo en problemas.

Robert De Niro también puede correrse un poco de la posición que ocupó durante las primeras películas. Jack está por cumplir 80 años y ya no necesita perseguir a Greg para descubrir si es digno de su hija; ahora puede observar cómo aquel yerno al que volvió loco durante décadas empieza a entender algunas de sus antiguas obsesiones.

El regreso de Teri Polo como Pam, Blythe Danner como Dina y Owen Wilson como Kevin completa el componente nostálgico, mientras Beanie Feldstein y Eduardo Franco aparecen entre las incorporaciones. Hay referencias a las películas anteriores y situaciones pensadas especialmente para quienes conocen a estos personajes desde hace años, pero sin convertir cada escena en un recordatorio del pasado.

"La nueva Focker": Ben Stiller cambia de lugar en la familia y revive una de sus comedias más recordadas

“La nueva Focker” tampoco busca reinventar una fórmula que el público conoce perfectamente. Vuelven los equívocos, el humor físico, las reuniones familiares que inevitablemente terminan mal y esa incomodidad que siempre acompañó los encuentros entre Greg y Jack. Algunas situaciones son previsibles, pero hay algo agradable en reencontrarse con estos personajes tantos años después y comprobar cuánto cambiaron sin dejar de reconocerse.

“La nueva Focker” se estrenó este jueves 26 de noviembre en los cines argentinos.