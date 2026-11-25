"Carne": la perturbadora película con Minerva Casero y Maite Lanata que lleva al límite la moral humana
La ópera prima de Tomás Marichal Urbán imagina un Uruguay sin ganado desde hace 15 años y construye desde allí una historia violenta, extraña y cargada de preguntas sobre los límites de las personas.
¿Qué pasaría si en un país cuya identidad, economía y cultura están profundamente vinculadas a la carne desapareciera por completo el ganado? Esa es la premisa de “Carne”, la ópera prima del uruguayo Tomás Marichal Urbán que llegó a los cines argentinos con Minerva Casero, Maite Lanata, Luciano Cáceres, Augusto Gordillo Lisboa y Paula Silva al frente de su elenco.
La película transcurre en un Uruguay distópico, 15 años después de la extinción del ganado. La desaparición provocó una crisis económica y social que todavía atraviesa al país, mientras la posibilidad de recuperar la industria cárnica empieza a generar una discusión que rápidamente excede cualquier cuestión alimentaria.
En ese contexto aparece Matías (Augusto Gordillo Lisboa), un empresario que intenta impulsar una controvertida ley para recuperar una industria que alguna vez fue fundamental para Uruguay. Cuando su propuesta fracasa, la búsqueda de una alternativa empieza a tomar un rumbo bastante más extremo.
Buena parte de la historia se concentra en una chacra, donde Matías y su familia reciben a Lucía (Paula Silva), una mujer embarazada, junto a Miguel (Rafael Beltrán) y Sofía (Maite Lanata). Lo que inicialmente parece un gesto de ayuda no tarda demasiado en despertar sospechas sobre las verdaderas intenciones de sus anfitriones.
Minerva Casero interpreta a Julieta, la hija de Matías, mientras que Luciano Cáceres se pone en la piel de Víctor. A partir de ese grupo de personajes, “Carne” empieza a meterse en un terreno donde prácticamente todas las decisiones pueden ser cuestionadas.
Una película que busca incomodar
“Carne” incomoda constantemente y lo hace a propósito. Hay escenas fuertes, imágenes impactantes y personajes capaces de acercarse peligrosamente a lugares que rozan lo políticamente correcto, o directamente lo dejan atrás. Es una película que sabe qué reacción quiere provocar y no tiene demasiados problemas en ir a buscarla.
Lo interesante es que ese juego no se limita a mostrar situaciones extremas. La desaparición del ganado le permite hablar de veganismo, corrupción política, intereses económicos y moralidad, mientras la pregunta sobre cuánto estamos dispuestos a hacer para recuperar aquello que alguna vez consideramos normal empieza a volverse cada vez más incómoda.
Tampoco hay una división demasiado cómoda entre buenos y malos. Cada personaje tiene sus intereses y la película los enfrenta con decisiones que permiten ir descubriendo hasta dónde están dispuestos a llegar. Algunos cruzan límites mucho antes que otros y ahí aparecen varios de los momentos más fuertes del metraje.
“Carne” también mezcla registros sin quedarse encerrada en uno solo. Hay thriller, terror, violencia y un humor negro que aparece cuando menos se lo espera, algo que ayuda a sostener la sensación de no saber exactamente qué puede ocurrir después.
El reparto funciona muy bien dentro de esa propuesta. Augusto Gordillo Lisboa sostiene buena parte del costado más oscuro de la historia, mientras que Maite Lanata, Minerva Casero, Paula Silva y Luciano Cáceres se meten en personajes que difícilmente puedan atravesar todo lo que ocurre sin terminar modificados.
También es un gran debut para Tomás Marichal Urbán. Para su primer largometraje elige una idea difícil, se mete con temas que fácilmente podrían haberse convertido en un discurso demasiado evidente y los lleva a una ficción que por momentos resulta realmente difícil de mirar.
Y ahí está buena parte de lo que me funcionó de “Carne”. No busca caer simpática ni suavizar determinadas situaciones para hacerlas más digeribles. Plantea un Uruguay que lleva 15 años viviendo una realidad completamente alterada y utiliza esa distopía para preguntarse cuánto puede cambiar una sociedad cuando empieza a justificar cosas que antes parecían impensadas.
Con escenas fuertes, muy buenas actuaciones y una premisa que se anima a ir bastante lejos, “Carne” cumple con aquello que propone. Tomás Marichal Urbán consigue un debut que deja una marca propia y suma otra propuesta distinta a un cine de género rioplatense que sigue encontrando nuevas maneras de sorprender.
“Carne” ya se encuentra disponible en los cines argentinos.
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